« En boîte » : Un camion de transport pour le biogaz

C’est une petite révolution dans le monde du gaz. Un camion jurassien joue le rôle de relai dans le transport du biogaz entre deux réseaux dans notre région. Depuis quelques mois, Maurice Froidevaux, patron de l’entreprise Transports Froidevaux à La Baroche, a acquis un camion qui fonctionne au biogaz pour acheminer ce carburant de l’Ajoie à la Vallée de façon 100% neutre en CO2. Il s’agit de la production de l’entreprise Bio-Energ’ethique à Bure qui était jusque-là consommé sur place. Toutefois, un autre marché à Delémont a montré de l’intérêt pour ce biogaz. Pour ce faire, il a fallu trouver une solution pour le transporter entre Bure et la capitale jurassienne, car il n’y a pas de pipeline entre les deux localités. Ce transport se fait désormais via un semi-remorque, ce qui est inédit en Suisse.