« En boîte » : Un camion de transport pour le biogaz

L’entreprise Transports Froidevaux achemine du Biogaz de l’Ajoie à la Vallée de façon 100% ...
« En boîte » : Un camion de transport pour le biogaz

L’entreprise Transports Froidevaux achemine du Biogaz de l’Ajoie à la Vallée de façon 100% neutre en CO2, un procédé inédit.  

Maurice Froidevaux nous a présenté son camion qui tourne au biogaz. Maurice Froidevaux nous a présenté son camion qui tourne au biogaz.

C’est une petite révolution dans le monde du gaz. Un camion jurassien joue le rôle de relai dans le transport du biogaz entre deux réseaux dans notre région. Depuis quelques mois, Maurice Froidevaux, patron de l’entreprise Transports Froidevaux à La Baroche, a acquis un camion qui fonctionne au biogaz pour acheminer ce carburant de l’Ajoie à la Vallée de façon 100% neutre en CO2. Il s’agit de la production de l’entreprise Bio-Energ’ethique à Bure qui était jusque-là consommé sur place. Toutefois, un autre marché à Delémont a montré de l’intérêt pour ce biogaz. Pour ce faire, il a fallu trouver une solution pour le transporter entre Bure et la capitale jurassienne, car il n’y a pas de pipeline entre les deux localités. Ce transport se fait désormais via un semi-remorque, ce qui est inédit en Suisse. 

Découverte de ce procédé de transport de biogaz  : 

Ecouter le son

Pour Maurice Froidevaux et l’entreprise Bio-Energ’ethique, il était important de rester dans une certaine logique écologique. «  Si le véhicule est utilisé avec du biogaz, il est totalement neutre en CO2. C’est donc une bonne démarche pour arriver à faire un transport respectueux de l’environnement  », explique le transporteur qui pour l’instant semble satisfait de la manière dont fonctionne son camion. Seul bémol  : son autonomie qui est deux fois moins grandes que celle d’un véhicule diesel. Toutefois, il reste persuadé qu’un marché plus large pourrait s’ouvrir dans ce domaine à l’avenir. /lge 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Débat pour le Gouvernement : les coûts de la santé et la politique climatique

Débat pour le Gouvernement : les coûts de la santé et la politique climatique

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 18:20

Moutier retrouvera la féérie de Noël

Moutier retrouvera la féérie de Noël

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 18:04

Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:27

Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:03

Articles les plus lus

Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 16:44

Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:03

Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:27

Moutier retrouvera la féérie de Noël

Moutier retrouvera la féérie de Noël

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 18:04

Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 16:44

Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Le Centre Saint-François devient la Maison st-françois

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:03

Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Le Gouvernement étudiera la possibilité de créer une entité consacrée à la jeunesse

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:27

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:28

Soutien du Parlement pour une reconnaissance internationale du cheval franches-montagnes

Soutien du Parlement pour une reconnaissance internationale du cheval franches-montagnes

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 15:40

La Revue jurassienne se met en mode cinéma

La Revue jurassienne se met en mode cinéma

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 16:06

Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 16:44

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 24.09.2025 - 17:28