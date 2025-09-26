Une motion pour soulager en urgence les entreprises jurassiennes

Quant à la répercussion de telles mesures sur des finances cantonales déjà mises à mal, Romain Schaer déclare : « Je m’en moque quelque peu. C’est les entreprises qui font vivre l’Etat. » À noter qu’une autre motion déposée mercredi se penche sur la situation des entreprises jurassiennes. La députée Lisa Raval (PS) demande l’instauration d’une structure permanente de concertation entre l’Etat, les entreprises et les partenaires sociaux, de façon à analyser et à mieux pouvoir anticiper les difficultés. Signe que le sujet préoccupe les parlementaires jurassiens, une résolution pour soutenir l’économie locale, portée par Irène Donzé (PLR), a été acceptée lors de la dernière séance du législatif. En outre, le député Fabrice Macquat (PS) a déposé en début de semaine une question écrite qui demande des précisions notamment sur la situation actuelle des RHT et les licenciements. /lad