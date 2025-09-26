Une motion pour soulager en urgence les entreprises jurassiennes

Le député Romain Schaer (UDC) a déposé mercredi au Parlement jurassien un texte pour réclamer des mesures concrètes en faveur des entreprises en difficulté. Il demande des reports d’impôts sans intérêts et le gel de certaines taxes.

Le député UDC Romain Schaer a déposé ce mercredi une motion qui demande des mesures de soutien aux entreprises jurassiennes. (Photo : archives / Georges Henz). Le député UDC Romain Schaer a déposé ce mercredi une motion qui demande des mesures de soutien aux entreprises jurassiennes. (Photo : archives / Georges Henz).

Il faut aider immédiatement les entreprises jurassiennes qui en ont besoin. C’est le credo du député Romain Schaer (UDC), qui a déposé une motion urgente mercredi au parlement. Le texte réclame des mesures concrètes pour soulager les entreprises qui font face à une situation économique compliquée. Il s’agirait notamment de leur permettre de reporter le paiement de leurs impôts sans intérêts moratoires, et de geler le prélèvement de certaines taxes jusqu’au retour de jours meilleurs.

Romain Schaer  : « Certaines entreprises sont plus qu’essoufflées. »

Quant à la répercussion de telles mesures sur des finances cantonales déjà mises à mal, Romain Schaer déclare  : «  Je m’en moque quelque peu. C’est les entreprises qui font vivre l’Etat.  » À noter qu’une autre motion déposée mercredi se penche sur la situation des entreprises jurassiennes. La députée Lisa Raval (PS) demande l’instauration d’une structure permanente de concertation entre l’Etat, les entreprises et les partenaires sociaux, de façon à analyser et à mieux pouvoir anticiper les difficultés. Signe que le sujet préoccupe les parlementaires jurassiens, une résolution pour soutenir l’économie locale, portée par Irène Donzé (PLR), a été acceptée lors de la dernière séance du législatif. En outre, le député Fabrice Macquat (PS) a déposé en début de semaine une question écrite qui demande des précisions notamment sur la situation actuelle des RHT et les licenciements. /lad


 

