« La Balade jurassienne » au château de Montvoie :

« La Matinale » a pris une bouffée d’air frais automnal. Ce mercredi, nous sommes partis en balade sur les hauteurs de l’Ajoie. Direction Montvoie pour y découvrir son château, ou plutôt ce qu’il en reste. Actuellement, seules des ruines de cet édifice qui était l’un des plus grands de la région sont encore visibles. Nous sommes allés les découvrir avec la guide Karine Cavallaro qui propose une balade qui dure entre 2h30 et 3h et qui emmène les promeneurs des hauteurs du col de Montvoie jusqu’au bord du Doubs. /lge