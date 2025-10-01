« La Balade jurassienne » au château de Montvoie

La guide Karine Cavallaro nous a emmenés ce mercredi sur les traces du château de Montvoie ...
« La Balade jurassienne » au château de Montvoie

La guide Karine Cavallaro nous a emmenés ce mercredi sur les traces du château de Montvoie, l’un des plus imposants selon elle qui existait à l’époque dans notre région.

Karine Cavallaro nous a emmenés vers les ruines du château de Montvoie. Karine Cavallaro nous a emmenés vers les ruines du château de Montvoie.

« La Matinale » a pris une bouffée d’air frais automnal. Ce mercredi, nous sommes partis en balade sur les hauteurs de l’Ajoie. Direction Montvoie pour y découvrir son château, ou plutôt ce qu’il en reste. Actuellement, seules des ruines de cet édifice qui était l’un des plus grands de la région sont encore visibles. Nous sommes allés les découvrir avec la guide Karine Cavallaro qui propose une balade qui dure entre 2h30 et 3h et qui emmène les promeneurs des hauteurs du col de Montvoie jusqu’au bord du Doubs. /lge

« La Balade jurassienne » au château de Montvoie :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Lajoux donne son feu vert à la Maison de l’enfance de la Courtine

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 05:29

Val Terbi peine à tirer son épingle du jeu dans un marché de l’immobilier exigeant

Val Terbi peine à tirer son épingle du jeu dans un marché de l’immobilier exigeant

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 23:37

Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 22:45

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:10

Articles les plus lus

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:09

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:10

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:24

Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 22:45

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 16:45

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:45

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:09

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:24