« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

Il permet de programmer des pièces pour l’usinage en quelques clics seulement. Le logiciel Cam Assist proposé en Suisse romande par la société Jinfo SA basée à Courgenay entend amener l’intelligence artificielle dans les ateliers des entreprises. Le programme développé par une société anglaise permet notamment de réaliser automatiquement 80 à 100% des programmes de fraisage en cinq axes positionnés. Dans la région, l’intérêt est bel et bien présent pour ce genre de solutions, selon le directeur commercial de Jinfo SA, Olivier Bendit. « C’est extrêmement performant pour toutes les pièces où il y a beaucoup de poches, de contournages ou de perçages, des pièces chronophages avec beaucoup de sélections à faire », explique le responsable.
Olivier Bendit : « Les premières présentations ont été faites à l’EPHJ. »
Dans les entreprises, le logiciel permet de libérer du temps aux programmeurs qui ont beaucoup de tâches répétitives sans réelles valeurs ajoutées, selon Olivier Bendit. « Toutes les opérations de finitions où il faut vraiment des calculs fins nécessiteront toujours le contrôle d’un programmeur avec de l’expérience. Cam Assist n’en est pas encore là et ne le sera certainement jamais », précise le directeur commercial de Jinfo SA. Ce dernier estime qu’il y aura toujours besoin du savoir-faire des métiers de l’industrie régionale. « On est dans de la mécanique très fine avec beaucoup d’horlogerie et du toucher et de l’œil », souligne Olivier Bendit. /alr