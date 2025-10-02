« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

Il permet de programmer des pièces pour l’usinage en quelques clics seulement. Le logiciel Cam Assist proposé en Suisse romande par la société Jinfo SA basée à Courgenay entend amener l’intelligence artificielle dans les ateliers des entreprises. Le programme développé par une société anglaise permet notamment de réaliser automatiquement 80 à 100% des programmes de fraisage en cinq axes positionnés. Dans la région, l’intérêt est bel et bien présent pour ce genre de solutions, selon le directeur commercial de Jinfo SA, Olivier Bendit. « C’est extrêmement performant pour toutes les pièces où il y a beaucoup de poches, de contournages ou de perçages, des pièces chronophages avec beaucoup de sélections à faire », explique le responsable.

