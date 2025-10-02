« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

La société ajoulote propose le logiciel Cam Assist en Suisse romande, un outil informatique ...
« En boîte » : Jinfo SA amène l’IA dans les entreprises

La société ajoulote propose le logiciel Cam Assist en Suisse romande, un outil informatique qui permet de créer automatiquement 80 à 100% des programmes de fraisage en cinq axes.

Le directeur commercial de Jinfo SA, Olivier Bendit, propose le logiciel Cam Assist dans toute la Suisse romande. Le directeur commercial de Jinfo SA, Olivier Bendit, propose le logiciel Cam Assist dans toute la Suisse romande.

Il permet de programmer des pièces pour l’usinage en quelques clics seulement. Le logiciel Cam Assist proposé en Suisse romande par la société Jinfo SA basée à Courgenay entend amener l’intelligence artificielle dans les ateliers des entreprises. Le programme développé par une société anglaise permet notamment de réaliser automatiquement 80 à 100% des programmes de fraisage en cinq axes positionnés. Dans la région, l’intérêt est bel et bien présent pour ce genre de solutions, selon le directeur commercial de Jinfo SA, Olivier Bendit. « C’est extrêmement performant pour toutes les pièces où il y a beaucoup de poches, de contournages ou de perçages, des pièces chronophages avec beaucoup de sélections à faire », explique le responsable.

Olivier Bendit : « Les premières présentations ont été faites à l’EPHJ. »

Ecouter le son

Dans les entreprises, le logiciel permet de libérer du temps aux programmeurs qui ont beaucoup de tâches répétitives sans réelles valeurs ajoutées, selon Olivier Bendit. « Toutes les opérations de finitions où il faut vraiment des calculs fins nécessiteront toujours le contrôle d’un programmeur avec de l’expérience. Cam Assist n’en est pas encore là et ne le sera certainement jamais », précise le directeur commercial de Jinfo SA. Ce dernier estime qu’il y aura toujours besoin du savoir-faire des métiers de l’industrie régionale. « On est dans de la mécanique très fine avec beaucoup d’horlogerie et du toucher et de l’œil », souligne Olivier Bendit. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:45

Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 10:26

Le Jura prévoit un déficit de 16,2 millions pour 2026

Le Jura prévoit un déficit de 16,2 millions pour 2026

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 12:36

Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 08:18

Articles les plus lus

« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:45

Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Au tour des Genevez d’avaliser la Maison de l’enfance de La Courtine

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 08:18

Les trains ne circulent plus entre Courgenay et Porrentruy

Les trains ne circulent plus entre Courgenay et Porrentruy

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:31

Le Jura prévoit un déficit de 16,2 millions pour 2026

Le Jura prévoit un déficit de 16,2 millions pour 2026

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 12:36

Les chasseurs ont levé leur premier gibier

Les chasseurs ont levé leur premier gibier

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:37

« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:45

Le Collectif féministe Jura met l’égalité des genres au cœur de la campagne électorale

Le Collectif féministe Jura met l’égalité des genres au cœur de la campagne électorale

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 17:00

Les trains ne circulent plus entre Courgenay et Porrentruy

Les trains ne circulent plus entre Courgenay et Porrentruy

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:31