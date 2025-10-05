Les SR Delémont ramènent un point de Münsingen

Les SR Delémont n’ont pas pu faire mieux que le match nul. Ils ont partagé l’enjeu avec Münsingen 1-1 dimanche dans le championnat de 1re Ligue de football. Les deux formations n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets durant la première mi-temps. Les SRD ont ouvert le score après le thé. Mohamed Bentahar a trompé le gardien adverse à la 62e. Les hommes d’Anthony Sirufo n’ont pas réussi à conserver cet avantage longtemps. Münsingen a égalisé sur coup-franc 11’ plus tard. Les « jaune et noir » ont poussé en fin de match mais n’ont pas su reprendre les devants. Ils se sont même fait peur sur une dernière occasion bernoise dans les ultimes secondes de la rencontre.

Les Jurassiens restent sur huit rencontres consécutives sans défaites. Avec ce match nul, ils voient toutefois la 2e place qualificative pour les finales d’ascension légèrement s’éloigner. Ils pointent au 3e rang avec trois longueurs de retard sur Muttenz (2e). /fwo