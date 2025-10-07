« Bienvenue Moutier » : BC Moutier

« La Matinale » poursuit son accueil de Moutier et de toutes ses institutions. Ce mardi, elle mettait en lumière une société sportive : le Basket Club Moutier. Son président était invité pour le présenter. « C’est un club qui a environ 30 ans et qui a vécu ses heures de gloire il y a une quinzaine d’années quand on a été promu en 1re ligue. Je pense que tous les Prévôtois s’en souviennent encore », sourit Thierry Salvi. Il ne cache pas que l’après-covid a été compliqué. « Beaucoup de gens ont arrêté et c’est un peu dans ce cadre que je suis devenu président il y a deux ans avec un comité renouvelé. On a eu à cœur de restructurer les deux équipes juniors (U16 et U18) lors de ces deux premières saisons. À présent, le focus est mis sur la première équipe active pour la rendre à nouveau attractive et lui donner de nouvelles ambitions à elle qui était un peu à l’abandon ces dernières années. L’objectif est donc de remporter le championnat de 3e ligue », explique le président.