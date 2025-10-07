« Bienvenue Moutier » : BC Moutier

« La Matinale » poursuit son accueil de Moutier et de toutes ses institutions. Ce mardi, elle mettait en lumière une société sportive : le Basket Club Moutier. Son président était invité pour le présenter. « C’est un club qui a environ 30 ans et qui a vécu ses heures de gloire il y a une quinzaine d’années quand on a été promu en 1re ligue. Je pense que tous les Prévôtois s’en souviennent encore », sourit Thierry Salvi. Il ne cache pas que l’après-covid a été compliqué. « Beaucoup de gens ont arrêté et c’est un peu dans ce cadre que je suis devenu président il y a deux ans avec un comité renouvelé. On a eu à cœur de restructurer les deux équipes juniors (U16 et U18) lors de ces deux premières saisons. À présent, le focus est mis sur la première équipe active pour la rendre à nouveau attractive et lui donner de nouvelles ambitions à elle qui était un peu à l’abandon ces dernières années. L’objectif est donc de remporter le championnat de 3e ligue », explique le président.
Le transfert qui approche ne devrait pas changer grand-chose pour le club, selon Thierry Salvi, puisque les équipes évoluent déjà dans les championnats bâlois. Concernant les liens avec les équipes jurassiennes, il ne devrait pas y avoir trop de changement non plus. « On collabore beaucoup avec Valbirse et Perrefitte. Mais je dirais qu’avec Boncourt et Jura Basket, on a une porosité qui existe depuis des années entre les deux clubs. Des jeunes chez nous vont chez eux pour tester le haut niveau et à l’inverse des joueurs de chez eux viennent chez nous, car ils cherchent un club plus familial ou des cotisations plus abordables. Il y a une concurrence saine depuis des années avec eux. C’est plus une collaboration indirecte », raconte celui qui décrit les Jurassiens comme des « bons vivants ». /lge