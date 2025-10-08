Une motion pour améliorer la communication dans les écoles du canton

Passer à une communication numérique dans les écoles jurassiennes. C’est ce que demande Brigitte Favre dans une motion récemment déposée au Parlement. L’élue UDC franc-montagnarde demande au Gouvernement de mettre en place un système qui permette de faciliter les échanges entre enseignants, parents et élèves, alors que différents canaux sont actuellement utilisés, tels que la distribution de feuilles d’informations, les SMS, les messages électroniques ou encore les appels téléphoniques.

Brigitte Favre rapporte que plusieurs cantons ont déjà adopté des solutions de communication numérique spécialement conçues pour le secteur de l’enseignement. Il s’agit d’outils qui permettent de centraliser la gestion d’information comme les messages, le calendrier ou les absences. La députée de Saignelégier cite les cantons de Fribourg et de Berne qui ont adopté l’application « Klapp », qui est déjà utilisée dans 1'500 écoles. Elle est conforme à la législation suisse en matière de protection des données avec des serveurs hébergés dans le pays et permet aux parents allophones de lire les messages dans leur langue. L’élue UDC mentionne aussi le système « SchoolFox ».