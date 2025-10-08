Une motion pour améliorer la communication dans les écoles du canton

L’élue UDC Brigitte Favre demande au Gouvernement de mettre en place en système de communication ...
L’élue UDC Brigitte Favre demande au Gouvernement de mettre en place un système de communication numérique centralisé pour faciliter les échanges entre enseignants, parents et élèves.

Les cantons de Fribourg et de Berne ont déjà adopté un système de communication numérique centralisé dans les écoles via l’application « Klapp ». (Photo libre de droits : illustration.) Les cantons de Fribourg et de Berne ont déjà adopté un système de communication numérique centralisé dans les écoles via l’application « Klapp ». (Photo libre de droits : illustration.)

Passer à une communication numérique dans les écoles jurassiennes. C’est ce que demande Brigitte Favre dans une motion récemment déposée au Parlement. L’élue UDC franc-montagnarde demande au Gouvernement de mettre en place un système qui permette de faciliter les échanges entre enseignants, parents et élèves, alors que différents canaux sont actuellement utilisés, tels que la distribution de feuilles d’informations, les SMS, les messages électroniques ou encore les appels téléphoniques.

Brigitte Favre rapporte que plusieurs cantons ont déjà adopté des solutions de communication numérique spécialement conçues pour le secteur de l’enseignement. Il s’agit d’outils qui permettent de centraliser la gestion d’information comme les messages, le calendrier ou les absences. La députée de Saignelégier cite les cantons de Fribourg et de Berne qui ont adopté l’application « Klapp », qui est déjà utilisée dans 1'500 écoles. Elle est conforme à la législation suisse en matière de protection des données avec des serveurs hébergés dans le pays et permet aux parents allophones de lire les messages dans leur langue. L’élue UDC mentionne aussi le système « SchoolFox ».

Selon elle, ce genre de solution numérique centralisée rend les échanges plus efficaces. Ils permettent de réduire la consommation de papier et le risque d’égarer des documents, tout en donnant la possibilité aux enseignants d’envoyer rapidement un message destiné à toute une classe. La communication bidirectionnelle avec les parents est aussi favorisée puisqu’ils peuvent de leur côté signaler des informations importantes. /emu


