« En boîte » : l'application Lykorn

Vous gardez de mauvais souvenirs de vos cours de mathématiques ? Vous trainez actuellement les pieds quand il s’agit de réviser les maths ? Une nouvelle application « made in Jura », baptisée Lykorn, veut redonner confiance aux élèves de 9e Harmos, accompagner leurs révisions et les préparer aux évaluations. Cette nouvelle venue, co-fondée par l’Ajoulot et enseignant diplômé Sébastien Déboeuf, est disponible depuis le mois dernier. « Les élèves ont besoin d’outils pour les aider quand ils ont des questions », affirme le Bruntrutain. Lykorn est basée sur le Plan d’études romand, mise sur la vidéo et fait une promesse aux élèves : augmenter leur moyenne. « Les élèves photographient leurs fiches d’objectifs et l'application leur crée un parcours de révision personnalisé. Une vidéo est associée à chaque objectif et un quizz permet à l’élève de valider ses acquis », explique Sébastien Déboeuf. Si l’application s’adresse avant tout aux élèves, parents et enseignants peuvent aussi en profiter. Plus de 150 personnes ont actuellement souscrit à la version gratuite de l’application. L’année prochaine, Lykorn devrait inclure les programmes de mathématiques de la 7e à la 11e Harmos. /mmi

