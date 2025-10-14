A moins de trois mois de l’arrivée de Moutier dans le canton du Jura, « La Matinale » vous présente les acteurs de la vie prévôtoise. Ce mardi, c’est le passé industriel de la ville qui est à l’honneur avec le conservateur du Musée du Tour automatique et d’histoire de Moutier, Stéphane Froidevaux. L’institution présente le passé industriel et pré-industriel de la cité prévôtoise et le réaménagement du musée est en cours. « Le projet est bien entamé », affirme Stéphane Froidevaux alors que l’enveloppe extérieure du bâtiment a été refaite. « La vieille bâtisse de 1895 était exposée aux quatre vents », raconte le conservateur. Si le transfert de Moutier dans le Jura ne changera pas le cahier des charges du musée, « au niveau financier, c’est peut-être un petit peu moins certain mais on a trouvé une solution tout à fait adéquate entre le canton, la commune et le musée », affirme le conservateur. /mmi
« Bienvenue Moutier » : le Musée du tour automatique
Le conservateur de l’institution prévôtoise Stéphane Froidevaux a présenté les défis actuels ...
RFJ
Sur le même sujet
- 07.10.2025 - 10:45 « Bienvenue Moutier » : BC Moutier
- 23.09.2025 - 10:00 « Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois
- 16.09.2025 - 10:06 « Bienvenue Moutier » : Loitches Potches
- 09.09.2025 - 11:07 « Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise
- 02.09.2025 - 11:30 « Bienvenue Moutier » : le Groupe scout Perceval
Actualités suivantes
Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison
Région • Actualisé le 13.10.2025 - 17:45
Articles les plus lus
« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?
Région • Actualisé le 13.10.2025 - 13:50
Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison
Région • Actualisé le 13.10.2025 - 17:45
« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?
Région • Actualisé le 13.10.2025 - 13:50
Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler
Région • Actualisé le 13.10.2025 - 11:38
« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?
Région • Actualisé le 13.10.2025 - 13:50