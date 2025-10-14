« Bienvenue Moutier » : le Musée du tour automatique

Le conservateur de l’institution prévôtoise Stéphane Froidevaux a présenté les défis actuels ...
Le conservateur de l’institution prévôtoise Stéphane Froidevaux a présenté les défis actuels dans « La Matinale ».

Stéphane Froidevaux, conservateur du Musée du Tour automatique et d'histoire de Moutier, était l'invité de « La Matinale ».

A moins de trois mois de l’arrivée de Moutier dans le canton du Jura, « La Matinale » vous présente les acteurs de la vie prévôtoise. Ce mardi, c’est le passé industriel de la ville qui est à l’honneur avec le conservateur du Musée du Tour automatique et d’histoire de Moutier, Stéphane Froidevaux. L’institution présente le passé industriel et pré-industriel de la cité prévôtoise et le réaménagement du musée est en cours. « Le projet est bien entamé », affirme Stéphane Froidevaux alors que l’enveloppe extérieure du bâtiment a été refaite. « La vieille bâtisse de 1895 était exposée aux quatre vents », raconte le conservateur. Si le transfert de Moutier dans le Jura ne changera pas le cahier des charges du musée, « au niveau financier, c’est peut-être un petit peu moins certain mais on a trouvé une solution tout à fait adéquate entre le canton, la commune et le musée », affirme le conservateur. /mmi


 

