Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

La loi cantonale jurassienne en matière de prévention et de lutte contre les violences domestiques devra se conjuguer avec une campagne de sensibilisation. La députée Florence Boesch (Le Centre) le demande au Gouvernement dans une motion déposée au Parlement. L’élue de Boncourt souhaite que la future mise en application de la loi qui a été transmise récemment au Parlement bénéficie de la visibilité nécessaire. Elle suggère ainsi au Gouvernement de mettre en œuvre une campagne d’information adaptée et spécifique. Florence Boesch souligne que les affaires de violences domestiques ont quasiment triplé en cinq ans dans le Jura. Elle rappelle aussi qu’une campagne de prévention contre la violence domestique, sexuelle et de genre sera lancée dès l’année prochaine en Suisse. Pour l’élue du Centre, il importe donc que les personnes concernées dans le Jura – victimes, proches ou auteurs – aient connaissance des moyens mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle loi cantonale. Elle cite ainsi, en exemple, le succès du site JU-lien.org qui informe et oriente les personnes en situation de précarité sur les prestations sociales et sur le soutien possible. Selon Florence Boesch, ce projet pourrait éventuellement être adapté à moindres frais au domaine des violences domestiques. /comm-fco