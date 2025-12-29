Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

La députée Florence Boesch (Le Centre) souhaite, dans une motion, qu’une campagne de sensibilisation ...
Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

La députée Florence Boesch (Le Centre) souhaite, dans une motion, qu’une campagne de sensibilisation accompagne la prochaine mise en application de la loi cantonale jurassienne

La députée centriste Florence Boesch a souligné que les affaires de violences domestiques ont presque triplé dans le Jura en cinq ans. (Photo d’illustration : libre de droits.) La députée centriste Florence Boesch a souligné que les affaires de violences domestiques ont presque triplé dans le Jura en cinq ans. (Photo d’illustration : libre de droits.)

La loi cantonale jurassienne en matière de prévention et de lutte contre les violences domestiques devra se conjuguer avec une campagne de sensibilisation. La députée Florence Boesch (Le Centre) le demande au Gouvernement dans une motion déposée au Parlement. L’élue de Boncourt souhaite que la future mise en application de la loi qui a été transmise récemment au Parlement bénéficie de la visibilité nécessaire. Elle suggère ainsi au Gouvernement de mettre en œuvre une campagne d’information adaptée et spécifique. Florence Boesch souligne que les affaires de violences domestiques ont quasiment triplé en cinq ans dans le Jura. Elle rappelle aussi qu’une campagne de prévention contre la violence domestique, sexuelle et de genre sera lancée dès l’année prochaine en Suisse. Pour l’élue du Centre, il importe donc que les personnes concernées dans le Jura – victimes, proches ou auteurs – aient connaissance des moyens mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle loi cantonale. Elle cite ainsi, en exemple, le succès du site JU-lien.org qui informe et oriente les personnes en situation de précarité sur les prestations sociales et sur le soutien possible. Selon Florence Boesch, ce projet pourrait éventuellement être adapté à moindres frais au domaine des violences domestiques. /comm-fco


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un service à la Garde suisse pontificale riche de deux obsèques papales et un conclave

Un service à la Garde suisse pontificale riche de deux obsèques papales et un conclave

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 11:22

Matthias Waser et Davina Comment, un an à la tête de « flora. »

Matthias Waser et Davina Comment, un an à la tête de « flora. »

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 19:26

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 08:44

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 15:56

Articles les plus lus

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 10:24

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 15:56

Matthias Waser et Davina Comment, un an à la tête de « flora. »

Matthias Waser et Davina Comment, un an à la tête de « flora. »

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 19:26

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 08:44

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 10:24

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 15:56

La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 19:31

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 08:44

Une loge incendiée à Courtedoux

Une loge incendiée à Courtedoux

Région    Actualisé le 26.12.2025 - 15:33

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 10:24

La Saint-Martin s’invite dans la crèche (6/7)

La Saint-Martin s’invite dans la crèche (6/7)

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 15:52

La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 19:31