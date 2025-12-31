Les bons vœux du président du Parlement

Le passage de l’an est l’occasion de souhaiter les bons vœux. Les nouvelles autorités jurassiennes pour la législature 2026-2030 se sont prêtées au jeu. Le président du Parlement évoque l’année à venir avec un nouveau législatif aux commandes. Le socialiste, désigné lors de la cérémonie d’assermentation mi-décembre, effectue son troisième mandat au sein de l’hémicycle. Fort de son expérience, Fabrice Macquat souhaite créer une bonne entente entre tous les députés. « Comme il y a passablement de nouveaux députés, il s’agit d’être à l’écoute et d’être présent », selon le citoyen de Courroux.

Pour favoriser une bonne ambiance, Fabrice Macquat tâchera d’être « un bon communicateur » toujours dans « le respect par rapport aux différents avis et sensibilités politiques ». Le député souhaite trouver des pistes pour améliorer la collaboration entre l’exécutif et le législatif. « C’est quelque chose qu’il faudra travailler autant de notre côté que du côté du Gouvernement », explique le Vadais, « ça va dans l’intérêt du canton du Jura d’avoir une bonne entente entre les pouvoirs exécutif et législatif ».