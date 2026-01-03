Un cabanon prend feu à Porrentruy

Les pompiers sont intervenus vendredi après-midi à Porrentruy.
Un cabanon prend feu à Porrentruy

Les pompiers sont intervenus vendredi après-midi à Porrentruy.

Le CRISP est intervenu pour un cabanon en feu. (photo d'illustration). Le CRISP est intervenu pour un cabanon en feu. (photo d'illustration).

Plus de peur que de mal vendredi après-midi à Porrentruy. Un incendie s’est déclaré à proximité d’un cabanon de jardin et s’est propagé à une haie, à la route d’Alle. L’alarme a été donnée vers 16h, selon le communiqué de presse de la police cantonale jurassienne. Le propriétaire de la maison est intervenu avant l’arrivée d’une douzaine de pompiers du Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy. Le service ambulancier a été mandaté pour une personne incommodée par les fumées. Deux patrouilles de la police ont aussi été mobilisées. L'enquête est en cours afin d'établir les causes du sinistre. Le communiqué précise que des dommages importants ont pu être évités. /ncp-comm


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:25

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:36

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:22

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 10:09

Articles les plus lus

Le canton du Jura solidaire du Valais

Le canton du Jura solidaire du Valais

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:02

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 10:09

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:22

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:36

Trois hommes suspectés de cambriolage arrêtés à Coeuve

Trois hommes suspectés de cambriolage arrêtés à Coeuve

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 16:21

Le canton du Jura solidaire du Valais

Le canton du Jura solidaire du Valais

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:02

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 10:09

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:22

Les jeunes skieurs de l’Arc jurassien refroidis par le réchauffement climatique

Les jeunes skieurs de l’Arc jurassien refroidis par le réchauffement climatique

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 14:00

Trois hommes suspectés de cambriolage arrêtés à Coeuve

Trois hommes suspectés de cambriolage arrêtés à Coeuve

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 16:21

Le canton du Jura solidaire du Valais

Le canton du Jura solidaire du Valais

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:02

Une bonne édition 2025 pour Nez Rouge Jura

Une bonne édition 2025 pour Nez Rouge Jura

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:05