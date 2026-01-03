Plus de peur que de mal vendredi après-midi à Porrentruy. Un incendie s’est déclaré à proximité d’un cabanon de jardin et s’est propagé à une haie, à la route d’Alle. L’alarme a été donnée vers 16h, selon le communiqué de presse de la police cantonale jurassienne. Le propriétaire de la maison est intervenu avant l’arrivée d’une douzaine de pompiers du Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy. Le service ambulancier a été mandaté pour une personne incommodée par les fumées. Deux patrouilles de la police ont aussi été mobilisées. L'enquête est en cours afin d'établir les causes du sinistre. Le communiqué précise que des dommages importants ont pu être évités. /ncp-comm
Un cabanon prend feu à Porrentruy
Les pompiers sont intervenus vendredi après-midi à Porrentruy.
RFJ
