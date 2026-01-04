Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Avec l’arrivée de Moutier et de ses plus de 7'000 habitants, la police cantonale jurassienne ...
Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Avec l’arrivée de Moutier et de ses plus de 7'000 habitants, la police cantonale jurassienne a dû procéder à quelques changements.

Des changements ont été opérés dans l'organisation de la police cantonale jurassienne. (Photo : Police cantonale jurassienne) Des changements ont été opérés dans l'organisation de la police cantonale jurassienne. (Photo : Police cantonale jurassienne)

L’arrivée de Moutier dans le canton du Jura a aussi des conséquences sur la police cantonale. Assurer la sécurité d’une ville de plus de 7'000 habitants a nécessité une réorganisation, qui est effective depuis jeudi. Les forces de l’ordre jurassiennes ont ainsi ouvert un poste de police dans le château de la cité prévôtoise. Entre 15 et 18 gendarmes y sont rattachés. Le nombre de sections change aussi passant de deux à trois avec Moutier et le Val Terbi, la Vallée de Delémont et les Franches-Montagnes, l’Ajoie et le Clos-du-Doubs. La police jurassienne compte 189 EPT en 2026.

Damien Rérat, commandant de la police cantonale, indique que « pour les interventions d’urgence, tous les agents de tout le canton interviennent sur tout le canton ». Comme jusqu’à présent, la patrouille, qui est la plus proche, est envoyée sur place. Le commandant précise que ces modifications ne doivent pas être perçues par les citoyens. « En particulier le citoyen de Moutier, on souhaite vraiment qu’on ne constate pas de différence entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026 et que la couverture en police secours mais également dans le domaine de la police de proximité soit assurée de manière uniforme sur l’entier du territoire. »

Damien Rérat : « Le but, c’est que le citoyen ne remarque rien. »

Ecouter le son

Une police administrative à Delémont

Un autre changement concerne uniquement la ville de Delémont, qui a décidé de ne plus conserver sa police municipale et de la remplacer par une police administrative rattachée à la police cantonale. « C’est une entité qui va travailler plus dans le domaine de la proximité, plus dans le respect des règlements communaux, dans la verbalis ation des véhicules parqués, dans le contrôle des incivilités », précise Damien Rérat. Le commandant de la police cantonale explique que ces agents ne seront pas ou plus amenés à travailler dans le domaine pénal. À l’instar de ce qui se fait depuis plusieurs années à Moutier. /ncp


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Faire connaître le SIRAC

Faire connaître le SIRAC

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 16:00

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 10:36

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

2026 et ses changements légaux

2026 et ses changements légaux

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 13:33

Articles les plus lus

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 10:11

2026 et ses changements légaux

2026 et ses changements légaux

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 13:33

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 10:36

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:25

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 10:11

2026 et ses changements légaux

2026 et ses changements légaux

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 13:33

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Le témoignage d’un Prévôtois à Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:22

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

L’Hôpital du Jura n’est pas sollicité après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 13:36

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Vincent Schaller met son nez au service des meilleures effluves

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:25

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Un cabanon prend feu à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 10:11