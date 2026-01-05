Une motion sur l’arrivée d’Uber dans le Jura

La députée Jelica Aubry-Janketic (PS) demande un mécanisme pour assurer une concurrence loyale ...
Une motion sur l’arrivée d’Uber dans le Jura

La députée Jelica Aubry-Janketic (PS) demande un mécanisme pour assurer une concurrence loyale et le respect du droit de travail à la suite de l’implantation dans le Jura du groupe américain de la mobilité. 

L'arrivée du géant américain de la mobilité dans le Jura inquiète la députée socialiste Jelica Aubry-Janketic. (Photo : illustration / libre de droits) L'arrivée du géant américain de la mobilité dans le Jura inquiète la députée socialiste Jelica Aubry-Janketic. (Photo : illustration / libre de droits)

La venue d’Uber dans le Jura fait réagir au Parlement. La députée Jelica Aubry-Janketic (PS) a déposé une motion au législatif cantonal à la suite de l’arrivée du géant américain de la mobilité. L’élue socialiste estime qu’il faut garantir une concurrence loyale avec les chauffeurs de taxis traditionnels ainsi que le respect du droit du travail. Elle souhaite que le Gouvernement mette en place un mécanisme en ce sens, si nécessaire par le biais d’un texte législatif. La députée socialiste rappelle que l’exploitation des services de taxis - en particulier l’utilisation du domaine public - relève de la compétence des communes dans le Jura. L’implantation d’un prestataire comme Uber n’est, quant à elle, pas soumise à autorisation. L’élue ajoulote précise également que les pratiques d’Uber en termes de rémunération et de protection sociale des travailleurs font l’objet de critiques. Jelica Aubry-Janketic indique que le canton de Genève a mis en place un cadre législatif et réglementaire pour intégrer Uber dans son tissu économique. Elle estime que le Jura pourrait s’inspirer du mécanisme genevois et demande au Gouvernement d’agir en ce sens, notamment pour assurer une régulation des tarifs et respecter la loi sur le salaire minimum. /comm-fco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 11:10

Deux moutons tués à Ederswiler, un « grand canidé » suspecté

Deux moutons tués à Ederswiler, un « grand canidé » suspecté

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 12:06

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 07:07

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 08:14

Articles les plus lus

Faire connaître le SIRAC

Faire connaître le SIRAC

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 16:00

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 07:07

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 08:14

Deux moutons tués à Ederswiler, un « grand canidé » suspecté

Deux moutons tués à Ederswiler, un « grand canidé » suspecté

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 12:06

Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 14:30

Faire connaître le SIRAC

Faire connaître le SIRAC

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 16:00

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 07:07

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 08:14

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Ils courent, ils courent… au-dessus de l’A16

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 16:15

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Signe de solidarité dans le canton du Jura pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 10:36

Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Du neuf pour la police jurassienne en 2026

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 14:30

Faire connaître le SIRAC

Faire connaître le SIRAC

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 16:00