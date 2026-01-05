Une motion sur l’arrivée d’Uber dans le Jura

La venue d’Uber dans le Jura fait réagir au Parlement. La députée Jelica Aubry-Janketic (PS) a déposé une motion au législatif cantonal à la suite de l’arrivée du géant américain de la mobilité. L’élue socialiste estime qu’il faut garantir une concurrence loyale avec les chauffeurs de taxis traditionnels ainsi que le respect du droit du travail. Elle souhaite que le Gouvernement mette en place un mécanisme en ce sens, si nécessaire par le biais d’un texte législatif. La députée socialiste rappelle que l’exploitation des services de taxis - en particulier l’utilisation du domaine public - relève de la compétence des communes dans le Jura. L’implantation d’un prestataire comme Uber n’est, quant à elle, pas soumise à autorisation. L’élue ajoulote précise également que les pratiques d’Uber en termes de rémunération et de protection sociale des travailleurs font l’objet de critiques. Jelica Aubry-Janketic indique que le canton de Genève a mis en place un cadre législatif et réglementaire pour intégrer Uber dans son tissu économique. Elle estime que le Jura pourrait s’inspirer du mécanisme genevois et demande au Gouvernement d’agir en ce sens, notamment pour assurer une régulation des tarifs et respecter la loi sur le salaire minimum. /comm-fco