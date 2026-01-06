« Bienvenue Moutier » : Marcel Winistoerfer

Le maire de la cité prévôtoise était l’invité de notre chronique hebdomadaire pour nous expliquer ...
« Bienvenue Moutier » : Marcel Winistoerfer

Le maire de la cité prévôtoise était l’invité de notre chronique hebdomadaire pour nous expliquer comment se passe l’adaptation.

Marcel Winistoerfer, maire de Moutier, était l'invitée de notre chronique « Bienvenue Moutier » ce mardi matin.

Après les célébrations, retour à la réalité à Moutier. Les changements liés au transfert sont effectifs depuis jeudi dernier et l’administration se met en place depuis ce lundi. Tout le monde est donc bien occupé dans la cité prévôtoise. Le maire de la commune, Marcel Winistoerfer, était l’invité de « Bienvenue Moutier » ce mardi pour en parler. « À ma connaissance, ça se passe très bien jusqu’à aujourd’hui. Il reste évidemment pas mal de détails à régler comme le passage des écoles, mais il nous reste sept mois pour amener cela en douceur », explique-t-il.

Le maire de Moutier est reconnaissant du travail préparatoire qui a été effectué par son administration. « L’ambiance est encore assez tendue, car les gens veulent tellement bien faire, que c’est compliqué de toujours faire juste. Mais je ne peux que remercier les gens de notre administration qui font un travail formidable », souligne-t-il. Marcel Winistoerfer se réjouit de ce transfert qui a été réalisé dans de bonnes conditions et est prêt à poursuivre son chemin avec des Jurassiens qu’il définit comme plein de « simplicité et de franchise ». /lge


 

