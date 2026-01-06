« Bienvenue Moutier » : Marcel Winistoerfer

Le maire de Moutier est reconnaissant du travail préparatoire qui a été effectué par son administration. « L’ambiance est encore assez tendue, car les gens veulent tellement bien faire, que c’est compliqué de toujours faire juste. Mais je ne peux que remercier les gens de notre administration qui font un travail formidable », souligne-t-il. Marcel Winistoerfer se réjouit de ce transfert qui a été réalisé dans de bonnes conditions et est prêt à poursuivre son chemin avec des Jurassiens qu’il définit comme plein de « simplicité et de franchise ». /lge