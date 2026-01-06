Un accident de la circulation a impliqué deux voitures lundi vers 17h à Delémont. Un automobiliste qui circulait sur la route de Bâle est entré en collision avec un véhicule qui s’engageait depuis sa droite sur la route principale pour une raison que l'enquête devra déterminer. Les conducteurs n’ont pas été blessés, selon un communiqué de la Police cantonale jurassienne. La circulation a été entravée durant environ 45 minutes. Le dépanneur de service a pris en charge les deux voitures endommagées, tandis que la police a procédé aux constats d'usage. /comm-emu
Un accrochage entre deux voitures à Delémont
L’accident s’est produit lundi en fin d’après-midi à la route de Bâle. Il n’y a pas eu de blessé ...
RFJ
