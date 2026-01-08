« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

L'entreprise suisse de commerce en ligne a passé un cap le mois dernier. Forte du succès de ...
L'entreprise suisse de commerce en ligne a passé un cap le mois dernier. Forte du succès de cet anniversaire, elle attaque 2026 avec de nouveaux projets. Entretien avec son patron, le Jurassien Pascal Meyer.

Une partie de l'équipe QoQa à Bussigny, 20 ans que ça dure ! (Photo : QoQa.) Une partie de l'équipe QoQa à Bussigny, 20 ans que ça dure ! (Photo : QoQa.)

« 20 ans, c’est l’âge d’être encore plus fou »… Voilà comment le patron de QoQa qualifie le cap célébré le mois dernier. Le Jurassien Pascal Meyer, créateur de l’entreprise suisse de commerce en ligne basée dans le canton de Vaud, emploie aujourd’hui 230 personnes. Des offres chocs ont été proposées à l’occasion de cet anniversaire, comme une voiture neuves à quelques centaines de francs seulement. Le secret de QoQa ? « C’est grâce à des volumes importants qu’on arrive à avoir des prix qui défient toute concurrence et c’est aussi parce que des marques veulent se mettre en avant, parce qu’on a une grosse communauté, un peu plus d’un million deux cent mille personnes qui nous suivent. Ça donne à ses marques une visibilité importante », explique Pascal Meyer. Concernant les critiques écologiques qui planent sur le commerce en ligne en général, le Jurassien se défend : « On a quand même plus de 60% de nos produits qui viennent de Suisse ou d’Europe. On essaie d’être hyper sensibles sur la provenance des produits et les conditions de fabrication. On demande des cahiers des charges aux marques », assure-t-il. Pour cette nouvelle année, QoQa annonce vouloir mettre l'accent sur les services et les actions et produits locaux. /mmi 

Entretien avec Pascal Meyer à l’occasion des 20 ans de QoQa.

Ecouter le son

Pascal Meyer mène la barque QoQa depuis 20 ans. (Photo : QoQa.) Pascal Meyer mène la barque QoQa depuis 20 ans. (Photo : QoQa.)


 

