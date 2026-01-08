Le poste de police de Moutier ouvre ses portes le 12 janvier

Un poste de police sera officiellement accessible à la population dès le lundi 12 janvier dans la cité prévôtoise. Il se situe à la Rue du Château 30, dans les anciens locaux de la police bernoise.

Le poste de la Police cantonale jurassienne se situe à la Rue du Château 30, au même endroit que l'ancien poste de la police bernoise. (Photo : Police cantonale jurassienne.) Le poste de la Police cantonale jurassienne se situe à la Rue du Château 30, au même endroit que l'ancien poste de la police bernoise. (Photo : Police cantonale jurassienne.)

Le poste de police de Moutier ouvrira officiellement ses portes le lundi 12 janvier. Cette ouverture « vise à renforcer la proximité entre la police et les habitants de la région », selon une annonce faite ce jeudi par l’État jurassien. Le poste sera ouvert à la population les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 12h.

Les citoyens pourront y effectuer différentes démarches ou obtenir des renseignements auprès des agents, précise le communiqué. Ils pourront notamment déposer une plainte, signaler une perte de document d’identité ou faire toute autre demande relevant de la police de proximité.

Chaque district jurassien disposera désormais d’une réception. Des agents sont à disposition à Delémont, Porrentruy, Saignelégier et dès lundi à Moutier. Les heures d’ouverture de chaque poste peuvent être consultées ici. En cas d’urgence, la population est invitée à appeler le 117 ou le 032 420 65 65.

Les autorités jurassiennes rappellent également que certaines démarches peuvent être réalisées en ligne via le site suivant : Suisse ePolice – Le poste de police suisse en ligne. Les citoyens peuvent notamment y déclarer un vol, des dommages à la propriété ou la perte de plaques d’immatriculation. /comm-pch


