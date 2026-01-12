Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

Une interpellation pour violences domestiques a eu lieu ce dimanche à Moutier. La police cantonale jurassienne a été appelée par une femme qui dénonçait des violences domestiques entre elle et son compagnon. Elle se trouvait alors à l'extérieur de son immeuble tandis que l'homme était à l’intérieur de l’appartement, refusant d’ouvrir la porte aux agents de police.

Après avoir requis l’aide des négociateurs et devant le refus du prévenu de se rendre, la police a décidé de faire appel au Groupe d’intervention ainsi qu’aux pompiers de Moutier. C'est lors de l’interpellation qu'une grenade incapacitante, qui désoriente la personne ciblée, a été utilisée pour maîtriser et arrêter le prévenu.

L'homme a été déféré au Ministère public et une procédure pénale, en particulier pour contrainte, a été ouverte à son encontre. La justice n'entend pas donner davantage d'information. /ATS