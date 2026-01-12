Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

La police jurassienne a dû faire usage ce dimanche à Moutier d'une grenade incapacitante pour ...
Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

La police jurassienne a dû faire usage ce dimanche à Moutier d'une grenade incapacitante pour interpeller un homme soupçonné de violences domestiques. Personne n'a été blessé lors de cette opération, a indiqué lundi le Ministère public.

La Police jurassienne a dû faire usage d'une grenade incapacitante ce dimanche à Moutier, pour interpeller un homme soupçonné de violences domestiques.  La Police jurassienne a dû faire usage d'une grenade incapacitante ce dimanche à Moutier, pour interpeller un homme soupçonné de violences domestiques. 

Une interpellation pour violences domestiques a eu lieu ce dimanche à Moutier. La police cantonale jurassienne a été appelée par une femme qui dénonçait des violences domestiques entre elle et son compagnon. Elle se trouvait alors à l'extérieur de son immeuble tandis que l'homme était à l’intérieur de l’appartement, refusant d’ouvrir la porte aux agents de police.

Après avoir requis l’aide des négociateurs et devant le refus du prévenu de se rendre, la police a décidé de faire appel au Groupe d’intervention ainsi qu’aux pompiers de Moutier. C'est lors de l’interpellation qu'une grenade incapacitante, qui désoriente la personne ciblée, a été utilisée pour maîtriser et arrêter le prévenu.

L'homme a été déféré au Ministère public et une procédure pénale, en particulier pour contrainte, a été ouverte à son encontre. La justice n'entend pas donner davantage d'information. /ATS


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 14:55

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

Articles les plus lus

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

« Les Nouvelles du champ » : Laura Montavon

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 05:24

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Café des Arts » : Carla Marchand

« Café des Arts » : Carla Marchand

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:13

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14