Un véhicule pincé à 104 km/h au lieu de 80 entre Porrentruy et Courchavon, un autre à 128 km/h au lieu de 100 entre Chevenez et Bure et un dernier flashé à 79 km/h au lieu de 50 à Courchapoix : la Police cantonale jurassienne a publié ce mercredi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de décembre 2025.

Au total, 18’506 véhicules ont été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires. En ce mois, 527 amendes d’ordre ont été distribuées. Les forces de l’ordre ont retiré le permis de conduire à 2 conducteurs, tandis que 10 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public.

Enfin, 8 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet de l’alcool et 2 autres pour avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants ou de médicaments. /comm-pch