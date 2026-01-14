« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

Hannes Jecker nous a amené ce mercredi en peaux de phoque sur les hauteurs du Val Terbi pour découvrir un chemin de la Scheulte à cheval entre les cantons du Jura et de Soleure.

Direction le Val Terbi ce mercredi pour se rendre à la Scheulte dans notre traditionnelle « Balade jurassienne ». Toutefois, on ne s’y rend pas à pied, mais en peaux de phoque. C’est Hannes Jecker qui fait office de guide. Le Soleurois est établi depuis deux ans dans le Val Terbi. L’ancien étudiant du Lycée cantonal de Porrentruy s’est lancé le défi de participer à la patrouille des glaciers cette année avec son beau-frère et il assure que les endroits pour s’entrainer dans le canton du Jura existent, malgré la neige qui n’est pas souvent là. « S’il y a 25 centimètres de neige, ça va déjà », assure-t-il. Selon lui, « ce tour du Röstigraben », comme il aime l’appeler, est parfait pour s’exercer grâce à ses 14 kilomètres de long et 1’100m de dénivelé positif. « C’est une demi-patrouille », sourit-il. /lge

Ecouter le son


 

