« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

Direction le Val Terbi ce mercredi pour se rendre à la Scheulte dans notre traditionnelle « Balade jurassienne ». Toutefois, on ne s’y rend pas à pied, mais en peaux de phoque. C’est Hannes Jecker qui fait office de guide. Le Soleurois est établi depuis deux ans dans le Val Terbi. L’ancien étudiant du Lycée cantonal de Porrentruy s’est lancé le défi de participer à la patrouille des glaciers cette année avec son beau-frère et il assure que les endroits pour s’entrainer dans le canton du Jura existent, malgré la neige qui n’est pas souvent là. « S’il y a 25 centimètres de neige, ça va déjà », assure-t-il. Selon lui, « ce tour du Röstigraben », comme il aime l’appeler, est parfait pour s’exercer grâce à ses 14 kilomètres de long et 1’100m de dénivelé positif. « C’est une demi-patrouille », sourit-il. /lge