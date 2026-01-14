Un postulat pour un prélèvement de l’impôt sur le salaire

Un député jurassien relance l’idée d’un prélèvement des impôts directement sur le salaire. Gauthier Corbat (Le Centre) a déposé un postulat en décembre dernier intitulé « L’impôt heureux ? » qui demande au Gouvernement d’étudier cette possibilité. En mai 2017, le Parlement avait refusé un postulat de Quentin Haas réclamant une révision du système d’imposition dans ce sens. Cette fois, l’élu ajoulot s’appuie sur une réforme de nos voisins bâlois. Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a accepté en octobre 2025 un système innovant pour la Suisse et permettant de prélever l’impôt sur le salaire. Ce prélèvement est facultatif et repose sur une retenue mensuelle à hauteur de 10% du revenu. Dans le modèle bâlois, seules les entreprises de plus de 50 employées sont tenues d’offrir ce mécanisme. Le système vise à stabiliser le paiement de l’impôt et à limiter l’inscription d’arriérés. Quid des charges supplémentaires ? Gauthier Corbat insiste pour que son postulat évalue la charge supplémentaire pour l’État et les entreprises dans la perspective de gains potentiels en temps et en ressources. Le chef d’entreprise rappelle que le mécanisme - comparable à l’impôt à la source - vise principalement à lutter contre l’endettement fiscal des citoyens. /rce