« La Balade jurassienne » au sentier botanique de Vermes

Cette semaine, « La Matinale » nous a emmenés sur les hauteurs de Vermes pour découvrir un ...
« La Balade jurassienne » au sentier botanique de Vermes

Cette semaine, « La Matinale » nous a emmenés sur les hauteurs de Vermes pour découvrir un sentier botanique tracé en 1980 par Ulrich Hofer.

Ulrich Hofer nous a amené en balade ce mercredi. Ulrich Hofer nous a amené en balade ce mercredi.

« La Matinale » partait en balade dans le Val Terbi ce mercredi matin et plus particulièrement sur les hauteurs de Vermes. Elle s’est rendue sur ce qui devait être l’un des tout premiers, si ce n’est le premier, sentiers botaniques du canton. Situé à l’entrée du village vadais, il est en place depuis 1980 et depuis il n’a cessé d’évoluer. C’est son fondateur Ulrich Hofer qui continue de l’améliorer en y ajoutant sculptures et panneaux explicatifs, tous faits de ses propres mains. Ce sentier est long d’environ un kilomètre. Il faut compter une bonne heure pour arriver en haut de cette montée en prenant le temps de lire les informations à disposition concernant la faune et la flore de notre région. /lge

« La Balade jurassienne » au sentier botanique de Vermes :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Carnaval du Jura est maintenu

Le Carnaval du Jura est maintenu

Région    Actualisé le 28.01.2026 - 06:06

Les entreprises de la région ont les atouts pour travailler avec l’armée

Les entreprises de la région ont les atouts pour travailler avec l’armée

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 19:13

La grève « Boillat » est toujours dans les esprits, 20 ans après

La grève « Boillat » est toujours dans les esprits, 20 ans après

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 18:20

Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse

Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 16:55

Articles les plus lus