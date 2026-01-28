« La Balade jurassienne » au sentier botanique de Vermes :

« La Matinale » partait en balade dans le Val Terbi ce mercredi matin et plus particulièrement sur les hauteurs de Vermes. Elle s’est rendue sur ce qui devait être l’un des tout premiers, si ce n’est le premier, sentiers botaniques du canton. Situé à l’entrée du village vadais, il est en place depuis 1980 et depuis il n’a cessé d’évoluer. C’est son fondateur Ulrich Hofer qui continue de l’améliorer en y ajoutant sculptures et panneaux explicatifs, tous faits de ses propres mains. Ce sentier est long d’environ un kilomètre. Il faut compter une bonne heure pour arriver en haut de cette montée en prenant le temps de lire les informations à disposition concernant la faune et la flore de notre région. /lge