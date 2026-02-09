Importante opération de police à Delémont

Un important dispositif policier a été déployé lundi matin à Delémont. La police cantonale jurassienne indique que de nombreuses forces ont été mobilisées pour retrouver un homme soupçonné de cambriolages qui s’est enfui vers 9h de l’Hôpital du Jura dans des circonstances encore en cours d’examen. Les recherches n’ont, pour l’heure, pas abouti, précise la police dans son communiqué de presse. L’individu n’est pas dangereux et ne représente pas de menace pour la population. Il a été interpellé durant le week-end à Miécourt et est soupçonné de cambriolages.

La police lance un appel à témoins. L’homme d’une quarantaine d’années est de type européen. Il est blessé au visage au niveau du nez. En cas d’information, la population est invitée à appeler le 032 420 65 65. /comm-alr