Arnaques téléphoniques : nouvelles tentatives en Ajoie

Des individus malveillants continuent de sévir dans le Jura. De nouvelles tentatives d’arnaques téléphoniques ont été rapportées dernièrement à la police cantonale jurassienne. Les suspects ciblent surtout des entreprises, des PME ou des sociétés individuelles. Ils se font passer pour des employés communaux et proposent « la publication d’annonces dans de prétendus tout-ménages communaux à des tarifs excessifs », selon un communiqué des forces de l’ordre. Le numéro utilisé est un numéro fixe, qui commence parfois par 032, afin de renforcer leur crédibilité, selon le communiqué. Les communes de Cœuve, Courgenay, Fontenais et Courchavon ont notamment été touchées par ces tentatives. Ces communes rappellent qu’aucune société ni individu n’est engagé par leurs soins pour effectuer de telles démarches.





Appel à la prudence

La police lance un appel à la vigilance. Elle rappelle qu’il ne faut jamais transmettre d’informations personnelles ni financières par voie téléphonique. Les numéros suspects doivent être signalés sans délai à la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. /comm-pch