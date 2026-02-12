Arnaques téléphoniques : nouvelles tentatives en Ajoie

Plusieurs tentatives d’arnaque par téléphone ont été recensées ces derniers jours, notamment ...
Arnaques téléphoniques : nouvelles tentatives en Ajoie

Plusieurs tentatives d’arnaque par téléphone ont été recensées ces derniers jours, notamment en Ajoie. Des individus se font passer pour des employés communaux et proposent la publication payante d’annonces dans un tout-ménage communal.

Les individus contactent leurs ciblent par téléphone et proposent la publication d'annonces payantes dans un tout-ménage. (Photo d'illustration / libre de droits) Les individus contactent leurs ciblent par téléphone et proposent la publication d'annonces payantes dans un tout-ménage. (Photo d'illustration / libre de droits)

Des individus malveillants continuent de sévir dans le Jura. De nouvelles tentatives d’arnaques téléphoniques ont été rapportées dernièrement à la police cantonale jurassienne. Les suspects ciblent surtout des entreprises, des PME ou des sociétés individuelles. Ils se font passer pour des employés communaux et proposent « la publication d’annonces dans de prétendus tout-ménages communaux à des tarifs excessifs », selon un communiqué des forces de l’ordre. Le numéro utilisé est un numéro fixe, qui commence parfois par 032, afin de renforcer leur crédibilité, selon le communiqué. Les communes de Cœuve, Courgenay, Fontenais et Courchavon ont notamment été touchées par ces tentatives. Ces communes rappellent qu’aucune société ni individu n’est engagé par leurs soins pour effectuer de telles démarches.


Appel à la prudence

La police lance un appel à la vigilance. Elle rappelle qu’il ne faut jamais transmettre d’informations personnelles ni financières par voie téléphonique. Les numéros suspects doivent être signalés sans délai à la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. /comm-pch


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Quentin Girardin est le nouveau président des Jeunes agriculteurs jurassiens

Quentin Girardin est le nouveau président des Jeunes agriculteurs jurassiens

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 09:26

Le Cras de Coeuve en caisse à savon

Le Cras de Coeuve en caisse à savon

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 18:55

Belprahon veut passer au régime 30km/h

Belprahon veut passer au régime 30km/h

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 17:06

Sac de nœuds à démêler dans une agression au couteau

Sac de nœuds à démêler dans une agression au couteau

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 16:10

Articles les plus lus

Une pétition pour des horaires de bus adaptés

Une pétition pour des horaires de bus adaptés

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 16:00

Sac de nœuds à démêler dans une agression au couteau

Sac de nœuds à démêler dans une agression au couteau

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 16:10

Belprahon veut passer au régime 30km/h

Belprahon veut passer au régime 30km/h

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 17:06

Le Cras de Coeuve en caisse à savon

Le Cras de Coeuve en caisse à savon

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 18:55

Le PSJ dépose son initiative pour plus de places en crèches

Le PSJ dépose son initiative pour plus de places en crèches

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 15:42

Une pétition pour des horaires de bus adaptés

Une pétition pour des horaires de bus adaptés

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 16:00

Sac de nœuds à démêler dans une agression au couteau

Sac de nœuds à démêler dans une agression au couteau

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 16:10

Belprahon veut passer au régime 30km/h

Belprahon veut passer au régime 30km/h

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 17:06