Flashé à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

La police cantonale jurassienne a publié ce jeudi ses chiffres de la circulation routière pour ...
La police cantonale jurassienne a publié ce jeudi ses chiffres de la circulation routière pour le mois de janvier.

La police jurassienne a dévoilé ses statistiques routières pour le mois de janvier 2025. (Photo : Police cantonale jurassienne)

Un véhicule pincé à 120 km/h au lieu de 80 entre Glovelier et Courgenay, un autre à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques et un dernier flashé à 105 km/h au lieu de 80 entre les Genevez et les Reussilles : la Police cantonale jurassienne a publié ce lundi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de janvier.

Au total, 175’419 véhicules ont été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires. En ce mois, 2’982 amendes d’ordre ont été distribuées. Les forces de l’ordre ont retiré le permis de conduire à 11 conducteurs, tandis que 47 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public.

Enfin, 9 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet de l’alcool et 3 autres pour avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants ou de médicaments. /comm-aca


 

