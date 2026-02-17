« Bienvenue Moutier » : le carnaval des enfants

Le carnaval des enfants se prépare aussi à Moutier. La cité prévôtoise qui a rejoint le canton du Jura il y a un mois et demi organise son traditionnel évènement ce samedi. Une tradition lancée à l’origine par le Schnapou, ex-journal de carnaval prévôtois. Concours et cortège des enfants seront organisés ce samedi dès 13h30 à la Sociét’halle, quelque 500 personnes sont attendues autour du cortège. Le thème de cette édition, « 5 fruits et légumes par jour », veut inspirer les participants et sensibiliser les enfants, selon deux membres de l’organisation, Sandrine Juillard, présidente, et Anne-Lise Debrot, secrétaire. Retrouvez l’interview complète ci-dessous. /mmi