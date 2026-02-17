Le carnaval des enfants se prépare aussi à Moutier. La cité prévôtoise qui a rejoint le canton du Jura il y a un mois et demi organise son traditionnel évènement ce samedi. Une tradition lancée à l’origine par le Schnapou, ex-journal de carnaval prévôtois. Concours et cortège des enfants seront organisés ce samedi dès 13h30 à la Sociét’halle, quelque 500 personnes sont attendues autour du cortège. Le thème de cette édition, « 5 fruits et légumes par jour », veut inspirer les participants et sensibiliser les enfants, selon deux membres de l’organisation, Sandrine Juillard, présidente, et Anne-Lise Debrot, secrétaire. Retrouvez l’interview complète ci-dessous. /mmi
« Bienvenue Moutier » : le carnaval des enfants
Le cortège se tiendra ce samedi après-midi dans les rues de la cité prévôtoise et aura pour ...
RFJ
Sur le même sujet
- 10.02.2026 - 09:30 « Bienvenue Moutier » : le FC Moutier
- 03.02.2026 - 09:00 « Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier
- 20.01.2026 - 08:50 « Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido
- 13.01.2026 - 09:58 « Bienvenue Moutier » : Club de tennis de table de Moutier
- 06.01.2026 - 08:37 « Bienvenue Moutier » : Marcel Winistoerfer
Actualités suivantes
Articles les plus lus
« Café des Arts » : le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants
Région • Actualisé le 16.02.2026 - 10:44
« Le dossier du lundi » : l’imposition individuelle des couples mariés
Région • Actualisé le 16.02.2026 - 10:45