« Bienvenue Moutier » : le carnaval des enfants

Le cortège se tiendra ce samedi après-midi dans les rues de la cité prévôtoise et aura pour ...
« Bienvenue Moutier » : le carnaval des enfants

Le cortège se tiendra ce samedi après-midi dans les rues de la cité prévôtoise et aura pour thème « 5 fruits et légumes par jour ».

Sandrine Juillard (à gauche), présidente du carnaval des enfants, et Anne-Lise Debrot, secrétaire. Sandrine Juillard (à gauche), présidente du carnaval des enfants, et Anne-Lise Debrot, secrétaire.

Le carnaval des enfants se prépare aussi à Moutier. La cité prévôtoise qui a rejoint le canton du Jura il y a un mois et demi organise son traditionnel évènement ce samedi. Une tradition lancée à l’origine par le Schnapou, ex-journal de carnaval prévôtois. Concours et cortège des enfants seront organisés ce samedi dès 13h30 à la Sociét’halle, quelque 500 personnes sont attendues autour du cortège. Le thème de cette édition, « 5 fruits et légumes par jour », veut inspirer les participants et sensibiliser les enfants, selon deux membres de l’organisation, Sandrine Juillard, présidente, et Anne-Lise Debrot, secrétaire. Retrouvez l’interview complète ci-dessous. /mmi


Actualisé le

 

