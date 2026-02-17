Un accident de la circulation entre Develier et Bourrignon

Un automobiliste est sorti de la route mardi après-midi en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route.

Sortie de route pour un automobiliste entre Develier et Bourrignon. Il a perdu la maitrise de son véhicule mardi vers 15h30 à la sortie d'une légère courbe à gauche peu avant le lieu-dit « La Ventolière » et a fini sa course contre un arbre en contre-bas du talus bordant la chaussée. Une vitesse inadaptée aux conditions de la route est en cause, selon le communiqué de la police cantonale jurassienne. Légèrement blessé, le conducteur a été pris en charge par le service ambulancier, après avoir été extrait de sa voiture par les pompiers du Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont. Le trafic a été perturbé durant environ 2h sur le tronçon en question. /comm-emu


Actualisé le

 

