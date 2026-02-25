Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Interpellé lors des questions orales mercredi au Parlement jurassien, le ministre Stéphane Theurillat a indiqué qu’un projet pour détecter les signes avant-coureurs devrait être lancé par AgriJura.
La détresse paysanne interpelle aussi le Gouvernement jurassien. Le ministre Stéphane Theurillat l’a fait comprendre mercredi lors des questions orales au Parlement. Le député Gauthier Corbat (Le Centre) lui avait demandé s’il entendait mettre en place des mesures similaires au canton de Neuchâtel pour lutter contre le phénomène. Le conseil d’Etat a récemment renforcé son dispositif de détection précoce et d’accompagnement des exploitations agricoles en difficulté.
Stéphane Theurillat a indiqué qu’AgriJura souhaitait également lancer un projet pour détecter les signes avant-coureurs. « Le but est d’utiliser les personnes à disposition comme les vétérinaires, les conseillers techniques ou encore contrôleurs agricoles afin de remonter des situations préoccupantes », a expliqué le ministre en charge de l’agriculture. Ce dernier a précisé que plusieurs personnes avaient déjà répondu positivement pour fournir une oreille attentive et rediriger les agriculteurs concernés vers la bonne porte d’entrée selon les soucis personnels.
Stéphane Theurillat : « L’Etat va appuyer cette démarche de la profession sans créer seul sa propre solution. »
Le ministre a souligné qu’une centrale d’appel existait depuis plus de dix ans sous l’égide du Service de l’économie rurale, de la Fondation rurale interjurassienne et d’AgriJura. /alr