Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 25 février 2026.
Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 25 février 2026.

Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz). Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz).

Dans sa séance du mercredi 25 février 2026, le Parlement jurassien a :

  • Élu Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) en tant que membre de la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest (CINO).

  • Élu Vincent Eschmann (Le Centre) en tant que membre de la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest (CINO).

  • Élu Olivier Goffinet (Le Centre) en tant que membre de la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest (CINO).

  • Accepté par 33 voix contre 12 et 14 abstentions, la première partie de la motion scindée en deux de Raphaël Ciocchi et consorts (PS), intitulée « Révision de la loi sur la famille et réflexion sur la politique familiale cantonale ». 

  • Refusé par 38 voix contre 21 et 0 abstention, la deuxième partie de la motion scindée en deux de Raphaël Ciocchi et consorts (PS), intitulée « Révision de la loi sur la famille et réflexion sur la politique familiale cantonale ».

  • Refusé par 38 voix contre 20 et 1 abstention, le postulat de Jocelyne Mérat Diop (PS) et consorts intitulé « Proches aidants : une force à mettre en lumière dans le canton du Jura ».

  • Refusé par 39 voix contre 20 et 0 abstention, la motion de Lisa Raval (PS) intitulée « Instaurer un dialogue permanent entre l’Etat, les entreprises et les partenaires sociaux ».

  • Refusé par 36 voix contre 21 et 2 abstentions, le postulat de Patrick Chapuis (PCSI) intitulé « Pour une amélioration du suivi des soins dentaires dans les homes et les structures équivalentes ».

  • Refusé par 48 voix contre 11 et 0 abstention, la motion de Francine Stettler (UDC) intitulée « Modernisons l'apprentissage de l'écriture dans nos écoles ».

  • Accepté par 48 voix contre 2 et 9 abstentions, la motion transformée en postulat de Brigitte Favre (UDC) intitulée « Une école qui communique... sans papier ».


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:00

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

Articles les plus lus

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:19

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22