Le Parlement en bref

Élu Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) en tant que membre de la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest (CINO).

Élu Vincent Eschmann (Le Centre) en tant que membre de la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest (CINO).

Élu Olivier Goffinet (Le Centre) en tant que membre de la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest (CINO).

Accepté par 33 voix contre 12 et 14 abstentions, la première partie de la motion scindée en deux de Raphaël Ciocchi et consorts (PS), intitulée « Révision de la loi sur la famille et réflexion sur la politique familiale cantonale ».

Refusé par 38 voix contre 21 et 0 abstention, la deuxième partie de la motion scindée en deux de Raphaël Ciocchi et consorts (PS), intitulée « Révision de la loi sur la famille et réflexion sur la politique familiale cantonale ».

Refusé par 38 voix contre 20 et 1 abstention, le postulat de Jocelyne Mérat Diop (PS) et consorts intitulé « Proches aidants : une force à mettre en lumière dans le canton du Jura ».

Refusé par 39 voix contre 20 et 0 abstention, la motion de Lisa Raval (PS) intitulée « Instaurer un dialogue permanent entre l’Etat, les entreprises et les partenaires sociaux ».

Refusé par 36 voix contre 21 et 2 abstentions, le postulat de Patrick Chapuis (PCSI) intitulé « Pour une amélioration du suivi des soins dentaires dans les homes et les structures équivalentes ».

Refusé par 48 voix contre 11 et 0 abstention, la motion de Francine Stettler (UDC) intitulée « Modernisons l'apprentissage de l'écriture dans nos écoles ».