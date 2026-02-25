Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Le canton du Jura va lancer une réflexion pour mettre en place un système de communication numérique centralisé dans les écoles. Le Parlement a adopté ce mercredi par 48 voix contre 2 et 9 abstentions, une motion transformée sous la forme moins contraignante du postulat. Le texte porté par Brigitte Favre (UDC) vise à faciliter la communication entre enseignants, parents et élèves qui s’effectue encore souvent via des feuilles en papier. L’élue de Saignelégier demandait que le Jura s’inspire des cantons de Fribourg et de Berne qui disposent déjà d’un système de ce type baptisé « Klapp ». Le Gouvernement jurassien réclamait la transformation en postulat, ce qui lui permettra d’analyser les solutions possibles et d’élaborer une proposition fondée sur un réel concept de communication. L’exécutif cantonal a finalement été suivi par le plénum lors du vote sur la motion transformée en postulat. /fco