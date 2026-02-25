Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi une motion transformée en postulat qui demande ...
Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi une motion transformée en postulat qui demande la mise en place d’un mode de communication numérique centralisé dans les établissements scolaires.

La députée UDC Brigitte Favre souhaite que les écoles adoptent un système de communication numérique, notamment entre enseignant et parents. (Photo d'illustration : libre de droits.) La députée UDC Brigitte Favre souhaite que les écoles adoptent un système de communication numérique, notamment entre enseignant et parents. (Photo d'illustration : libre de droits.)

Le canton du Jura va lancer une réflexion pour mettre en place un système de communication numérique centralisé dans les écoles. Le Parlement a adopté ce mercredi par 48 voix contre 2 et 9 abstentions, une motion transformée sous la forme moins contraignante du postulat. Le texte porté par Brigitte Favre (UDC) vise à faciliter la communication entre enseignants, parents et élèves qui s’effectue encore souvent via des feuilles en papier. L’élue de Saignelégier demandait que le Jura s’inspire des cantons de Fribourg et de Berne qui disposent déjà d’un système de ce type baptisé « Klapp ». Le Gouvernement jurassien réclamait la transformation en postulat, ce qui lui permettra d’analyser les solutions possibles et d’élaborer une proposition fondée sur un réel concept de communication. L’exécutif cantonal a finalement été suivi par le plénum lors du vote sur la motion transformée en postulat. /fco


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:03

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:00

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

Articles les plus lus

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:19

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22