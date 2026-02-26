« En boîte » : Grégory Chapuis, nouveau directeur de la BCJ

Grégory Chapuis reste toutefois bien conscient que le contact humain est primordial dans une région comme la nôtre. « On doit laisser l’opportunité aux gens qui le désirent d’avoir accès à du conseil et à des prestations physiques à n’importe quel moment sur le réseau BCJ », relate-t-il. L’Ajoulot d’origine est clair sur un point : « Un réseau de succursales va toujours exister dans le canton du Jura, c’est une évidence. Il a évolué par le passé et il pourra évoluer dans le futur ».

Une BCJ qui se tourne vers la digitalisation, tout en conservant de bons rapports humains. Ce sont les objectifs que se fixe Grégory Chapuis, mais il aura fort à faire d’entrée de jeu, puisqu’il reprend les rênes de l’institution dans un climat conjoncturel morose dans lequel les privés et les entreprises peinent à investir. « Le premier rôle de la BCJ, c’est vraiment de pouvoir soutenir sa clientèle d’entreprise. On vit une période de turbulences qui est très longue et c’est là que l’on doit être présent. Les entreprises jurassiennes sont résilientes, par contre, elles auront besoin d’un partenaire bancaire qui est stable. Pour cela, la BCJ doit être stable et bien capitalisée, mais c’est toute la stratégie qui a été mise en place ces dernières années par la direction », assure-t-il. /lge