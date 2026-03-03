Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville est le nouveau responsable du domaine forêts et dangers naturels à l’Office jurassien de l’environnement. Le Gouvernement annonce sa nomination ce mardi. Il assumera aussi la fonction d’inspecteur forestier cantonal et entrera en fonction le 1er juin prochain. Le Gouvernement explique que Baptiste Laville « dispose d’une solide formation scientifique complétée par des compétences spécifiques en gestion forestière, en systèmes d’information géographique et en foresterie internationale » et pourra ainsi « relever les défis actuels liés à la gestion multifonctionnelle des forêts jurassiennes, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à la prévention des dangers naturels ».





Démission du Parlement

Conséquence de sa nomination, Baptiste Laville a remis sa démission au Parlement jurassien. Le député Les Vert-e-s de Porrentruy, aussi président de groupe, explique que sa nouvelle fonction est « incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire ». Sa démission prendra effet le 28 avril prochain. Le député se dit « profondément conscient de l’honneur » qui lui a été donné de défendre « les valeurs écologiques, sociales et de solidarité ». Le secrétariat du Parlement contactera prochainement le député suppléant Brice Prudat de Courtemautruy et le premier des viennent-ensuite Joël Godat de Porrentruy qui pourraient, sous réserve de leur accord, devenir respectivement député et député suppléant. /comm-mmi