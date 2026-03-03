Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Le Conseil municipal a accueilli ce lundi Rosalie Beuret-Siess et Stéphane Theurillat, réélus ...
Le Conseil municipal a accueilli ce lundi Rosalie Beuret-Siess et Stéphane Theurillat, réélus au Gouvernement jurassien pour la législature 2026-2030.

Les autorités de Porrentruy ont félicité les deux ministres bruntrutains réélus au Gouvernement jurassien pour la législature 2026-2030. (Photo : Géraud Siegenthaler) Les autorités de Porrentruy ont félicité les deux ministres bruntrutains réélus au Gouvernement jurassien pour la législature 2026-2030. (Photo : Géraud Siegenthaler)

Réélus au second tour du 9 novembre dernier, Rosalie Beuret-Siess et Stéphane Theurillat ont obtenu un large soutien populaire. La première, également Présidente du Gouvernement jurassien et ministre des Finances, est arrivée en tête du scrutin. Le second, Vice-président et ministre de l’Économie et de la Santé, a terminé en deuxième position.

La réception organisée lundi par la Ville de Porrentruy a permis des échanges informels sur les priorités de la nouvelle législature et sur la collaboration entre les communes et le Canton, indique un communiqué de la Chancellerie municipale ce mardi. Les autorités communales ont salué l’engagement des deux ministres en faveur du Jura et de l’Ajoie. / comm-ero


