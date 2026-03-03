Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Le Gouvernement jurassien annonce ce mardi le lancement d’une analyse pour renforcer les recrutements ...
Le Gouvernement jurassien annonce ce mardi le lancement d’une analyse pour renforcer les recrutements et optimiser les processus des ressources humaines.

La police jurassienne sera soumise à une étude externe. (Photo d'illustration).  La police jurassienne sera soumise à une étude externe. (Photo d'illustration). 

La police cantonale jurassienne fera l’objet d’une étude externe. Le Gouvernement l’a annoncé mardi en fin d’après-midi. Cette mesure a pour objectif de renforcer les démarches de recrutement et d’optimiser les processus en matière de ressources humaines, selon le communiqué de l’Etat. L’étude sera menée en collaboration avec le syndicat.

Le Gouvernement estime que les procédures de recrutement, les dispositifs d’accompagnement du personnel et les mesures de fidélisation doivent être examinés. L’objectif est d’identifier les leviers qui permettront de garantir une organisation efficace et des conditions de travail correctes, soulignent les autorités. L’exécutif ajoute que les difficultés actuellement constatées au sein de la police cantonale s’expliquent notamment par des contraintes de recrutement et un effectif insuffisant au regard des besoins opérationnels. Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large qui affecte de nombreux corps de police et se traduit par une sollicitation accrue des agents, souligne le Gouvernement.

L’exécutif relève qu’une dizaine d’aspirantes et aspirants ont rejoint les rangs de la police jurassienne durant l’année écoulée. Il salue aussi l’évolution de la féminisation de la profession qui constitue un facteur favorable au renouvellement et à la diversification des effectifs.

Le Gouvernement en profite pour réaffirmer sa confiance à l’égard de la police cantonale jurassienne. Il précise qu’aucune communication complémentaire ne sera donnée à ce stade. /comm-alr


 

