« En Boîte » : Enga

L'idée d'Enga : recycler des plastiques encore trop peu ou pas valorisés en Suisse. La start-up en fait des lampes, des meubles et divers objets d'intérieur. « En Suisse, seuls 10% des déchets plastiques sont recyclés », explique Gildas Höllmüller, fondateur de l'entreprise. Enga propose une gamme standard de produits mais développe aussi des créations sur mesure pour ses clients professionnels.





Une reconnaissance stratégique

En fin d’année dernière, le Prix de l'Arc jurassien 2025, doté de 10'000 francs, est venu récompenser la jeune entreprise biennoise pour son projet PlastARC. Cette collaboration avec l’organisation RecyPac vise à boucler la boucle du recyclage. Les ménages trient leurs plastiques dans des sacs spéciaux collectés par RecyPac. Enga récupère et transforme ensuite cette matière en produits design qui reviennent chez les consommateurs. « Ça nous offre vraiment la possibilité concrète d'amener ces solutions et de développer chez les Romands ce qui se fait ces dix dernières années en Suisse alémanique », souligne Gildas Höllmüller. L’argent du prix permettra notamment de financer le démarchage en Romandie. Enga cherche notamment des partenaires pour la collecte et le tri de déchets plastiques ou encore pour la distribution et la vente de ses produits.





L'Arc jurassien comme terrain d'action

Comme chacun le sait, l'Arc jurassien est très industrialisé. Ceci représente plusieurs atouts pour Enga qui se sent comme un poisson dans l’eau au cœur de la cité seelandaise. Les entreprises industrielles locales génèrent notamment beaucoup des déchets plastiques non valorisés. Mais le savoir-faire technique régional constitue aussi un avantage pour la start-up biennoise. « On a beaucoup de boîtes qui ont historiquement inventé des choses ou créé des solutions utilisées à l'international », relève le fondateur qui connaît aussi bien le tissu industriel de sa région qu’il maîtrise son sujet, étant lui-même dessinateur industriel de formation. /rme