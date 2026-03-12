Le poste de police de Saignelégier est rarement ouvert mais il reste utile

Le guichet de la police cantonale situé dans le chef-lieu taignon dispose d’horaires d’ouverture bien moins importants que dans les autres districts. Le capitaine Philippe Fleury explique cette différence de traitement.

Le poste de police de Saignelégier est ouvert cinq heures par semaine. 

Les Francs-Montagnards doivent viser juste pour se rendre au poste de police de Saignelégier. Le guichet physique est ouvert une heure par jour du lundi au vendredi, soit cinq heures par semaine. Un horaire bien moins étoffé que dans les autres districts : le poste de la police jurassienne est accessible 9 heures hebdomadaires à Moutier, 25 heures à Porrentruy et 26 heures à Delémont. Ces différences s’expliquent par « l’activité qui varie selon les secteurs », note d’emblée le capitaine de la police jurassienne Philippe Fleury. D’après les statistiques de la criminalité 2024 dans le canton, les Franches-Montagnes subissent bien moins d’infractions qu’ailleurs dans le Jura, et donc, le besoin est moins grand chez la population de se rendre au poste. Un lieu surtout utilisé « pour déposer des plaintes, attestations, constats divers et autres avis de perte », détaille le chef de la section du centre A16 à Delémont et du secteur des Franches-Montagnes. Notre interlocuteur ajoute « qu’à Porrentruy, la police cantonale partage un guichet commun avec la municipale à la rue Achille-Merguin, tout en profitant des horaires d’ouverture du bâtiment de l’administration communale ».

Le téléphone et internet pour relayer le poste fermé

Le guichet taignon est tenu une heure par jour par la patrouille de deux policiers affectés au district et qui profitent aussi du site pour réaliser des tâches administratives. « Mais comme dans tous les postes, l’horaire peut être réduit si les agents sont appelés à intervenir sur le terrain », précise le capitaine. En cas d’urgence, Philippe Fleury rappelle que la police est disponible en tout temps au 117, à la centrale au 032 420 65 65 ainsi que sur internet, via la plateforme suisse ePolice

Et si les horaires n’ont pas bougé suite à l’arrivée du poste de Moutier en début d’année dans le Jura, des réflexions sont toutefois en cours. Philippe Fleury nous a confié que les discussions portent sur des heures d’ouverture « en alternance » entre les différents postes de police jurassiens. /nmy


 

