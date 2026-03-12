Le poste de police de Saignelégier est rarement ouvert mais il reste utile

Le téléphone et internet pour relayer le poste fermé

Le guichet taignon est tenu une heure par jour par la patrouille de deux policiers affectés au district et qui profitent aussi du site pour réaliser des tâches administratives. « Mais comme dans tous les postes, l’horaire peut être réduit si les agents sont appelés à intervenir sur le terrain », précise le capitaine. En cas d’urgence, Philippe Fleury rappelle que la police est disponible en tout temps au 117, à la centrale au 032 420 65 65 ainsi que sur internet, via la plateforme suisse ePolice.

Et si les horaires n’ont pas bougé suite à l’arrivée du poste de Moutier en début d’année dans le Jura, des réflexions sont toutefois en cours. Philippe Fleury nous a confié que les discussions portent sur des heures d’ouverture « en alternance » entre les différents postes de police jurassiens. /nmy