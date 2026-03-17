« Bienvenue Moutier » : section prévôtoise du CAS

Le nouveau président de la section prévôtoise du Club Alpin Suisse était l’invité de « Bienvenue Moutier » ce mardi. Il revenait sur ses objectifs pour l’avenir de l’institution, notamment en termes de bénévolat.
Le Club Alpin Suisse était à l’honneur ce mardi matin dans notre chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier ». Comme chaque semaine, « La Matinale » vous présente les différentes institutions de la cité prévôtoise. Pour évoquer la section prévôtoise du CAS, son nouveau président, Florent Günter, était présent dans nos studios. Cette institution s’étend de la région de Courrendlin jusqu'à Tramelan en passant par la vallée de Tavannes et par le Cornet et Moutier. Son objectif est de proposer un programme complet et varié pour la montagne, comme des formations ou de l’initiation. Le but est aussi de promouvoir le respect de la nature. « On a également un poste de secours à Moutier dans le sauvetage alpin et il y a deux cabanes que l’on exploite à Montoz et à Tourtemagne », raconte Florent Günter. Au total, près de 500 membres sont affiliés à cette section principalement spécialisée dans l’escalade, même si « de grands alpinistes sont sortis de cette section », se souvient le nouveau président.
Depuis quelques semaines, Florent Günter a donc repris les rênes de la section prévôtoise du CAS. Son but premier est de « redynamiser le bénévolat ». « Entre les comités et les commissions pour les cabanes, ce sont pratiquement 40 postes. J’ai de la chance, car tous les postes sont occupés, mais on voit qu’avec les tendances actuelles, on va un peu vers l’égocentrisme et ça devient difficile pour les associations en général. Mon idée est donc de convaincre les gens de s’engager davantage », souligne l’enfant de Tavannes.
Florent Günter affirme que le transfert de la cité prévôtoise n’a pas changé grand-chose pour la section prévôtoise du CAS. Il définit les Jurassiens comme des « bons vivants ». /lge