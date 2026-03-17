« Bienvenue Moutier » : section prévôtoise du CAS

Depuis quelques semaines, Florent Günter a donc repris les rênes de la section prévôtoise du CAS. Son but premier est de « redynamiser le bénévolat ». « Entre les comités et les commissions pour les cabanes, ce sont pratiquement 40 postes. J’ai de la chance, car tous les postes sont occupés, mais on voit qu’avec les tendances actuelles, on va un peu vers l’égocentrisme et ça devient difficile pour les associations en général. Mon idée est donc de convaincre les gens de s’engager davantage », souligne l’enfant de Tavannes.

Florent Günter affirme que le transfert de la cité prévôtoise n’a pas changé grand-chose pour la section prévôtoise du CAS. Il définit les Jurassiens comme des « bons vivants ». /lge