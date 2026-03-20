Flashé à 93 km/h au lieu de 50 à Courrendlin

Un véhicule pincé à 93 km/h au lieu de 50 à Courrendlin et un autre à 87 km/h au lieu de 60 entre Pleigne et Lucelle : la Police cantonale jurassienne a publié ce vendredi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de février.

Au total, ce sont 88’062 véhicules qui ont été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires sur le territoire cantonal. À la suite de ces contrôles, 4'755 amendes d’ordre ont été distribuées. Les forces de l’ordre ont retiré le permis de conduire à 28 conducteurs et 111 usagers de la route ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public.

Enfin, 12 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet de l’alcool et quatre autres pour avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants ou de médicaments. Les contrôles ont révélé quant à eux quatre conducteurs sous l’effet de drogue ou de médicaments, cinq personnes en état « d’ivresse non qualifiée » et sept en état d’ivresse. /comm-jad