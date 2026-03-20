Un accident sans gravité entre Saulcy et Glovelier

Une voiture est sortie de la route après un virage dans la nuit de jeudi à vendredi. Une personne a été légèrement blessée, mais l’intervention des services de secours n’a pas été nécessaire.
Plus de peur que de mal lors d’une impressionnante sortie de route entre Saulcy et Glovelier. Une voiture a quitté la chaussée lors de la descente après une courbe à gauche avant le village vadais dans la nuit de jeudi à vendredi. Parmi ses trois occupants, une personne a été légèrement blessée et est allée par ses propres moyens à l’hôpital, a confié à RFJ Pauline Christ Hostettler, chargée de communication auprès de la Police cantonale jurassienne. La police s’est rendue sur place pour le constat d’usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. /emu