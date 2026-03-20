Un accident sans gravité entre Saulcy et Glovelier

Une voiture est sortie de la route après un virage dans la nuit de jeudi à vendredi. Une personne ...
Un accident sans gravité entre Saulcy et Glovelier

Une voiture est sortie de la route après un virage dans la nuit de jeudi à vendredi. Une personne a été légèrement blessée, mais l’intervention des services de secours n’a pas été nécessaire.

Une voiture a été accidentée lors d'une sortie de route entre Saulcy et Glovelier. (Photo : auditeur-reporter) Une voiture a été accidentée lors d'une sortie de route entre Saulcy et Glovelier. (Photo : auditeur-reporter)

Plus de peur que de mal lors d’une impressionnante sortie de route entre Saulcy et Glovelier. Une voiture a quitté la chaussée lors de la descente après une courbe à gauche avant le village vadais dans la nuit de jeudi à vendredi. Parmi ses trois occupants, une personne a été légèrement blessée et est allée par ses propres moyens à l’hôpital, a confié à RFJ Pauline Christ Hostettler, chargée de communication auprès de la Police cantonale jurassienne. La police s’est rendue sur place pour le constat d’usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. /emu


 

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