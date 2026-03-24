« Bienvenue Moutier » : le « Crité » débarque

Le Critérium jurassien prendra ses quartiers à Moutier vendredi et samedi. La 1re manche du championnat de Suisse des rallyes s’ancre au cœur de la cité prévôtoise pour marquer le transfert de Moutier dans le Jura et pour la première fois. A cette occasion, Clément Piquerez, conseiller municipal à Moutier et pilote qui prendra le départ du « Crité » était l’invité de « La Matinale ». A quelques jours de l’évènement, il évoque « beaucoup d’excitation et une fierté ». La Municipalité a dû relever de nombreux défis, « surtout en termes d’infrastructures. Il fallait beaucoup de places, idéalement plates. Et il faut une salle, des bureaux, etc. », explique Clément Piquerez. « On espère un grand engouement populaire. La météo fera beaucoup mais Moutier est une terre de rallye, on peut espérer un grand engouement », ajoute-t-il. Et cette première ne restera peut-être pas sans suite : « Pour les autorités prévôtoises, on espère que le Crité se plaira à Moutier et reviendra », espère Clément Piquerez. /mmi