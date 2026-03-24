L’UDC Jura s’assumerait-elle anti-séparatiste ?

Dans une question écrite, le député prévôtois Francis Carnal s’attaque au groupe Bélier et ...
L’UDC Jura s’assumerait-elle anti-séparatiste ?

Dans une question écrite, le député prévôtois Francis Carnal s’attaque au groupe Bélier et se pose en défenseur du Canton de Berne. Le texte, cosigné par neuf autres députés du groupe, jette un pavé dans la marre.

La nuit du 31 décembre, qui a vu Moutier entrer dans le Jura, a été un « triste instant » selon Francis Carnal. La nuit du 31 décembre, qui a vu Moutier entrer dans le Jura, a été un « triste instant » selon Francis Carnal.

Les termes employés par Francis Carnal dans sa question écrite « Le combat continue-t-il ? » déposée devant le Parlement jurassien sont sans ambiguïté. Le Canton de Berne est décrit comme le « bassin naturel » de Moutier. Le transfert de la nuit du 31 décembre dernier ? Un « triste instant », selon l’élu UDC qui fustige au passage des propos « annexionnistes » de Valentin Zuber qui, fraichement élu ministre, avait évoqué le sort de Belprahon qui « restait à régler » alors que la question jurassienne est censée être close. Le Bélier, lui, est qualifié de « groupuscule belliqueux ».


Excuses jurassiennes et dissolution du groupe Bélier

Opposant historique au transfert de Moutier dans le Jura, Francis Carnal s’étonne qu’une délégation du Gouvernement jurassien ait défilé le 31 décembre dernier dans un cortège emmené par le groupe Bélier. Et demande notamment si le Gouvernement s’est excusé auprès de Berne pour « ce dérapage » et s’il songe à dissoudre le groupe bélier. Sous le texte figurent les signatures de neuf autres membres du groupe parlementaire UDC. Le parti agrarien assumerait-il un côté anti-autonomiste ? « Que je sois pour ou contre, je signe toujours par solidarité du groupe », se défend Alain Koller, par ailleurs président de l’UDC Jura. Six députés du groupe n’apparaissent pourtant pas dans les signataires. « Simple problème technique de début de législature », explique Francine Stettler, présidente du groupe.


Certains membres se distancient des termes du texte

Le député Damien Lachat, non-signataire, confirme et dit avoir demandé à ce que sa signature soit ajoutée. « Je trouve la question générale pertinente, à savoir si le combat est fini ou non. Il ne faut pas y voir de l’anti-jurassien », défend le député de Bassecourt. Un membre du groupe glisse pourtant s’être abstenu, estimant « qu’on n’avance pas en ressassant le passé ». Un autre avoue « avoir signé par solidarité, mais sans soutenir tous les termes ». « Est-ce qu’on rejoint les questions de fond ? Oui », coupe pourtant Francine Stettler qui précise que « les termes employés restent propres à l’auteur ». « Le combat qu’ils ont mené, je ne peux pas me l’imaginer », souffle Alain Koller pour faire preuve de compréhension envers ses collègues prévôtois anti-séparatiste qui ont « mal vécu » cette défaite. Mais ajoute qu’il « faudra à un moment qu’ils tournent la page ». /jpi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un homme accusé de plus de 60 infractions

Un homme accusé de plus de 60 infractions

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 18:05

Appel au don du sang à Moutier

Appel au don du sang à Moutier

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 17:01

Contrôlé à 77 km/h au lieu de 30 à Delémont

Contrôlé à 77 km/h au lieu de 30 à Delémont

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:47

Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 17:34

Articles les plus lus

Les Franches-Montagnes à l’honneur sur les nouveaux billets de banque

Les Franches-Montagnes à l’honneur sur les nouveaux billets de banque

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 15:50

Contrôlé à 77 km/h au lieu de 30 à Delémont

Contrôlé à 77 km/h au lieu de 30 à Delémont

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:47

Appel au don du sang à Moutier

Appel au don du sang à Moutier

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 17:01

Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 17:34

« Bienvenue Moutier » : le « Crité » débarque

« Bienvenue Moutier » : le « Crité » débarque

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 12:11

Les Franches-Montagnes à l’honneur sur les nouveaux billets de banque

Les Franches-Montagnes à l’honneur sur les nouveaux billets de banque

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 15:50

Contrôlé à 77 km/h au lieu de 30 à Delémont

Contrôlé à 77 km/h au lieu de 30 à Delémont

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:47

Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 17:34