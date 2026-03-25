Fin de la contribution salariale pour le personnel de l'Etat jurassien

La contribution salariale temporaire de 1,9% dans la fonction publique jurassienne s’achèvera ...
Fin de la contribution salariale pour le personnel de l'Etat jurassien

La contribution salariale temporaire de 1,9% dans la fonction publique jurassienne s’achèvera le 31 décembre. Le Gouvernement et la CDS poursuivront leur dialogue pour préparer les défis financiers à venir.

Le Gouvernement jurassien veut maintenir un dialogue constructif avec la Coordination des syndicats. (Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT). Le Gouvernement jurassien veut maintenir un dialogue constructif avec la Coordination des syndicats. (Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT).

La contribution salariale de 1,9% introduite dans le cadre du Plan équilibre des finances 22-26 du canton du Jura ne sera pas renouvelée à son échéance, soit au 31 décembre prochain. C'est ce qu'ont décidé le Gouvernement jurassien et la Coordination des syndicats de la fonction publique (CDS).

La contribution salariale temporaire de 1,9% était entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L'exécutif cantonal et la CDS se sont rencontrés à deux reprises depuis le début de l'année pour faire le point sur les enjeux liés à la fonction publique. Ils ont décidé de maintenir un dialogue étroit et d'établir une feuille de route commune, indiquent-ils mercredi dans un communiqué.

Cela doit aider le Gouvernement à anticiper les différents défis auquel sera confronté le canton du Jura ces prochaines années, liés projets d'économies de la Confédération et à la suppression de la valeur locative. /ATS



Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:38

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:16

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:51

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:31

Articles les plus lus

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:33

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:51

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:16

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:31

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:33

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:51

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:03

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:31

Un chien tué dans une collision avec une voiture à Glovelier

Un chien tué dans une collision avec une voiture à Glovelier

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 07:41

Le tunnel du Mont-Terri est à nouveau ouvert dans les deux sens

Le tunnel du Mont-Terri est à nouveau ouvert dans les deux sens

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 09:26

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:33

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:03