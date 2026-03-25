Fin de la contribution salariale pour le personnel de l'Etat jurassien

La contribution salariale de 1,9% introduite dans le cadre du Plan équilibre des finances 22-26 du canton du Jura ne sera pas renouvelée à son échéance, soit au 31 décembre prochain. C'est ce qu'ont décidé le Gouvernement jurassien et la Coordination des syndicats de la fonction publique (CDS).

La contribution salariale temporaire de 1,9% était entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L'exécutif cantonal et la CDS se sont rencontrés à deux reprises depuis le début de l'année pour faire le point sur les enjeux liés à la fonction publique. Ils ont décidé de maintenir un dialogue étroit et d'établir une feuille de route commune, indiquent-ils mercredi dans un communiqué.

Cela doit aider le Gouvernement à anticiper les différents défis auquel sera confronté le canton du Jura ces prochaines années, liés projets d'économies de la Confédération et à la suppression de la valeur locative. /ATS