Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

En raison d’un recul du taux de participation depuis 1978, le Gouvernement jurassien devra ...
Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

En raison d’un recul du taux de participation depuis 1978, le Gouvernement jurassien devra envisager des mesures pour inciter les électeurs à voter.

Le Gouvernement jurassien est appelé à examiner des solutions pour encourager la participation électorale, alors que le canton du Jura constate un recul du taux de participation. Le Gouvernement jurassien est appelé à examiner des solutions pour encourager la participation électorale, alors que le canton du Jura constate un recul du taux de participation.

Le Gouvernement jurassien devra étudier des pistes pour inciter les électeurs à se déplacer aux urnes. Le canton du Jura enregistre une péjoration du taux de participation depuis 1978 tant au niveau des élections fédérales que cantonales.

Le Parlement a adopté mercredi par 47 voix contre 11 un postulat des Vert-e-s invitant le Gouvernement à étudier les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour renforcer la participation aux élections communales, cantonales et fédérales. Pas question toutefois d'instaurer un vote obligatoire comme le canton de Schaffhouse.

« La participation électorale n'est pas seulement un droit, mais aussi un devoir civique essentiel à la vitalité démocratique », a souligné l'auteur du postulat, le député Baptiste Laville. L'élu écologiste juge qu'une réaction proportionnée est désormais nécessaire et qu'il faut ouvrir le débat sans dogmatisme.

Si la participation au 1er tour de l’élection du Gouvernement était de 81,3% en 1978, elle n’était que de 41% en 2025. Mais il faut relever que la période était particulière, en 1978, avec la création du canton du Jura et l’engouement lié à la Question jurassienne, a précisé le Gouvernement qui recommandait l'adoption du postulat.

L'élan initial a perdu de son intensité, entraînant un retour à des niveaux de participation plus comparables à ceux observés dans d’autres cantons, a reconnu le Gouvernement. « Il faut renforcer la mobilisation citoyenne », a affirmé sa présidente Rosalie Beuret Siess. Au vote, seul le groupe UDC a voté contre, redoutant des mesures contraignantes. /ATS 

Notre micro-trottoir sur la participation aux élections cantonales d'octobre dernier :


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