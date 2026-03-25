Le Parlement en bref

Accepté par 47 voix contre 11 et 0 abstention, le postulat de Baptiste Laville (Les Vert-e-s), intitulé « Renforcer la participation aux élections dans le canton du Jura »

Pris connaissance du retrait du postulat de Nicolas Maître (PS), intitulé « Dépoussiérage de la loi sur les droits politiques des Suisses de l’étranger »

Accepté par 47 voix contre 11 et 0 abstention la motion de Jude Schindelholz (PS), intitulée « Pour un plan directeur cantonal des forêt actualisé et ambitieux »

Accepté par 33 voix contre 25 et 0 abstention la motion de Bernard Studer (Le Centre) intitulée « Nouvelle Rauracienne et Peuple jurassien : les noces d'albâtre »

Accepté par 57 voix contre 1 et 0 abstention la motion transformée en postulat de Paul Monnerat (PVL) et consorts, intitulée « Simplification des procédures pour les rénovations économes en énergie

Refusé par 36 voix contre 20 et 3 abstentions le postulat de Pierre-André Comte (PS), intitulée « Affectation du bâtiment du Tribunal régional à Moutier : définition et création d’un lieu de mémoire dédié au parcours démocratique de la ville de Moutier jusqu’à son transfert à l’Etat jurassien »