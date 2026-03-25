Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 25 mars 2026.
Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 25 mars 2026.

Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz). Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz).

Dans sa séance du mercredi 25 mars 2026, le Parlement jurassien a :

  • Accepté par 47 voix contre 11 et 0 abstention, le postulat de Baptiste Laville (Les Vert-e-s), intitulé « Renforcer la participation aux élections dans le canton du Jura »

  • Pris connaissance du retrait du postulat de Nicolas Maître (PS), intitulé « Dépoussiérage de la loi sur les droits politiques des Suisses de l’étranger »

  • Accepté par 47  voix contre 11 et 0 abstention la motion de Jude Schindelholz (PS), intitulée « Pour un plan directeur cantonal des forêt actualisé et ambitieux » 

  • Accepté par 33 voix contre 25 et 0 abstention la motion de Bernard Studer (Le Centre) intitulée « Nouvelle Rauracienne et Peuple jurassien : les noces d'albâtre » 

  • Accepté par 57 voix contre 1 et 0 abstention la motion transformée en postulat de Paul Monnerat (PVL) et consorts, intitulée « Simplification des procédures pour les rénovations économes en énergie 

  • Refusé par 36 voix contre 20 et 3 abstentions le postulat de Pierre-André Comte (PS), intitulée « Affectation du bâtiment du Tribunal régional à Moutier : définition et création d’un lieu de mémoire dédié au parcours démocratique de la ville de Moutier jusqu’à son transfert à l’Etat jurassien »

  • Refusé par 38 voix contre 21 le postulat de Pauline Godat (Les Vert-e-s), intitulée « De l’ombre pour les poissons qui suffoquent »


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