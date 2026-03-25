Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Le plan directeur cantonal des forêts sera remis au goût du jour. Le Parlement jurassien a accepté mercredi, par 47 voix contre 11, une motion de Jude Schindelholz (PS) qui demande une actualisation du texte face aux défis posés notamment par le dérèglement climatique et les pressions économiques croissantes. Le député a relevé que le document actuel date de 2013 et ne reflète plus la réalité. Le Gouvernement soutenait le texte. Le ministre de l’Environnement, Jean-Paul Lachat, a expliqué qu’une telle mise à jour s’inscrivait dans la continuité des mesures engagées depuis 2019 et la déclaration de catastrophe forestière. Pour l’exécutif cantonal, il est nécessaire de redéfinir des mesures concrètes et de disposer d’un outil de pilotage moderne et stratégique. /alr

