« En Boîte » : Tout Doux List

Un habitant de la région biennoise a créé Tout Doux List, un jeu de société où les joueurs ...
« En Boîte » : Tout Doux List

Un habitant de la région biennoise a créé Tout Doux List, un jeu de société où les joueurs testent leurs connaissances et leur inspiration, à mi-chemin entre la culture générale et le jeu d’ambiance.

Damien Siegenthaler a créé le jeu de société Tout Doux List, un jeu à mi-chemin entre culture générale et ambiance. Damien Siegenthaler a créé le jeu de société Tout Doux List, un jeu à mi-chemin entre culture générale et ambiance.

Damien Siegenthaler, un habitant de la région de Bienne a imaginé Tout Doux List, un jeu de société qui mêle réflexion et créativité. À la croisée du quiz de culture générale et du jeu d’ambiance, il invite les joueurs à faire appel autant à leurs connaissances qu’à leur imagination. Citer le plus de légumes de saison, le plus de pays dont le drapeau comporte deux couleurs, le plus de marques de bières… Tout Doux List promet de mettre l’ambiance autour de la table grâce à son petit côté décalé et impertinent. Le jeu est enrichi par une application qui propose plusieurs modes, comme le duel, le tour de table ou la mort subite, apportant encore plus de dynamisme aux parties. Les thèmes sont aussi variés qu’inventifs dans ce jeu qui a une particularité : celle de questionner notre rapport même aux connaissances partagées. Par exemple, vous pourrez citer sans trop de problèmes des réalisateurs de film, mais pourrez-vous en faire autant avec les réalisatrices ? « Certaines cartes sont faites pour questionner nos repères culturels et le but était d’inclure les thèmes féministes, antiracistes et liés aux minorités sexuelles et de genre », explique Damien Siegenthaler. Il s’adresse aux plus de 14 ans, mais selon les questions, les plus petits peuvent aussi tenter leur chance. « Des amis ont emmené leur enfant qui a battu tout le monde en tirant la carte des dinosaures ». Il y en a pour tous les goûts jusqu’aux citations de la série Kaamelott. /jSe

Damien Siegenthaler : « Le but est d'avoir le plus d'inclusivité possible.» 

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