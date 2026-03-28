Une sortie de route à Moutier

Une voiture sort de la route à Moutier. Aux alentours de 5h20 ce samedi matin, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la rue de l’Est, en raison de son état physique, selon un communiqué de la police cantonale. La voiture a d’abord heurté une clôture à droite de la route, avant de dévaler un talus de l’autre côté sur une vingtaine de mètres. Le véhicule a ensuite percuté une hydrante, avant de terminer sa course sur un parking. D’après le communiqué transmis samedi après-midi, le conducteur a quitté les lieux avant l’arrivée de la police, et a donc été interpellé peu après les faits. /comm-tbe