« Bienvenue Moutier » : des cours d’échecs pour les filles

Des cours d’échecs réservés aux filles, c’est ce que propose depuis peu le Service de la jeunesse et des actions communautaires à Moutier. Le responsable du service Silvère Ackermann et deux jeunes participantes à ces cours, Deana et Sarah, 12 et 10 ans, étaient ce mardi les invités de « La Matinale ». « L’idée, à terme, c’est quelles rejoignent des clubs, qu’elles s’y sentent bien. Actuellement, il y a 2% de femmes licenciées en Suisse donc il y a une vraie disparité », explique Silvère Ackermann. Et qu’est-ce qui plait tant aux filles dans le jeu d’échecs ? « La logique, les maths qu’on doit faire, prouver qu’on est intelligente. Ça nous apporte de la fierté », assure Deana. « Avec les garçons, ce serait trop n’importe quoi », ajoute Sarah. « Ils prennent toute la possession du jeu et on reste un peu sur le côté », abonde Deana. /mmi