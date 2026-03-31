Un député-suppléant quitte le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien enregistre un départ. Le député-suppléant Enzo Dell’Anna (Le Centre) a transmis sa démission au secrétariat du législatif cantonal, selon une annonce faite mardi. Son départ sera effectif dès mercredi. Le Prévôtois l’explique par des raisons de santé qui le poussent à renoncer à certaines activités. Il indique toutefois prendre cette décision avec « un pincement au cœur ». Première des viennent-ensuite, Souade Wehbé pourrait lui succéder si elle accepte une telle tâche. /comm-alr