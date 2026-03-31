Le Parlement jurassien enregistre un départ. Le député-suppléant Enzo Dell’Anna (Le Centre) a transmis sa démission au secrétariat du législatif cantonal, selon une annonce faite mardi. Son départ sera effectif dès mercredi. Le Prévôtois l’explique par des raisons de santé qui le poussent à renoncer à certaines activités. Il indique toutefois prendre cette décision avec « un pincement au cœur ». Première des viennent-ensuite, Souade Wehbé pourrait lui succéder si elle accepte une telle tâche. /comm-alr
Un député-suppléant quitte le Parlement jurassien
Le Prévôtois Enzo Dell’Anna (Le Centre) a présenté sa démission pour des raisons de santé. ...
RFJ
Sur le même sujet
- 25.03.2026 - 12:30 Le Parlement en bref
- 25.03.2026 - 11:34 Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes
- 25.03.2026 - 11:21 Fin de la contribution salariale pour le personnel de l'Etat jurassien
- 25.03.2026 - 10:33 Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts
- 24.03.2026 - 17:54 L’UDC Jura s’assumerait-elle antiséparatiste ?
Actualités suivantes
Le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura élargi et renouvelé
Région • Actualisé le 31.03.2026 - 10:52
Articles les plus lus
Les Bois veulent assurer la transition avec un futur exécutif à 5 membres
Région • Actualisé le 31.03.2026 - 08:35
Les Bois veulent assurer la transition avec un futur exécutif à 5 membres
Région • Actualisé le 31.03.2026 - 08:35
La foi les a conduits dans le Jura : Inna Reddy Allam (2/4)
Région • Actualisé le 31.03.2026 - 07:00
Les Bois veulent assurer la transition avec un futur exécutif à 5 membres
Région • Actualisé le 31.03.2026 - 08:35
Le projet de Maison de Quartier franchit une étape à Haute-Sorne
Région • Actualisé le 31.03.2026 - 09:23